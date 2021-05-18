亞東院內感染元兇是他！住院5天「買春誰會講」...害7確診、1死亡

▲新北板橋亞東醫院有確診者死亡。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

亞東醫院17日證實院內病患群聚感染，包括指標個案共9人，其中86歲患者今天（18日）不幸離世。一名該院醫護向《ETtoday新聞雲》記者爆料，當初該案並未誠實告知接觸史，就這樣住院5天，直到女兒證實父親有去過茶館，院方才震驚進行隔離動作，而當事人理由不僅讓醫護們錯愕，此番行為更害了其他7人確診、1人死亡。

醫護指稱，該名患者原本肺就不好，做TOCC時也沒如實告知接觸史，後來他在胸腔普通病房住5天，前獅子會長、茶館群聚事件爆出後，該病患女兒才打電話到醫院客服，透露父親有去過茶館，院方一聽趕緊進行PCR篩檢，結果隔天確診。

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醫護氣憤直呼，「他的理由是，誰買春會講，但就因為這樣，隔離了一堆醫護人員，他隔壁床的病人本來要出院，然後就被傳染確診，傳來傳去很可怕。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

亞東醫院昨日上午坦言，5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，趕緊將該個案轉入負壓隔離病房，並擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

另外，院方今天再發聲明指出，醫院有2位護理師在二次採檢時呈陽性反應，已經安排隔離病房，醫院也加強擴大匡列與防疫措施，預計5/19（三）對同仁進行第三次採檢。若再加上今日確診2位護理師，院內群聚人數來到11人。