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新店男「到萬華茶室」確診　狂咳2天沒人送醫！7旬媽怨放著等死

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雕文、張靖榕／綜合報導

雙北確診病例近日爆量，新北市新店區一名50多歲男子日前曾到過萬華茶室，之後開始出現發燒等症狀，16日確診後雖得到衛生局「儘速安排就醫」的承諾，但至今仍沒有收到任何進一步的消息，只能關在家中房間裡氣喘、狂咳，身體難受卻得不到治療，還有傳染給家人的風險。男子母親請議員協助，卻只得到衛生局「人手不足」的回應。

70多歲的張媽媽受訪時指出，兒子先前去過萬華茶室，正好該間茶室後來有女服務生確診，11日兒子開始出現發燒、咳嗽等症狀，隨即到某大醫院就診，但在照完X光後醫師告知並非2019冠狀病毒疾病（COVID-19）要家屬放心，「後來我們找了認識的護理師，協助安排篩檢，後來醫院在16號通知我們說，我兒子確診了，並會安排救護車來載。」

結果好幾天過去，張媽媽每天都聽到救護車呼嘯而過的鳴笛聲，卻沒有一輛是出動來載送張男去醫院的。張媽媽表示她「愈想愈不對勁」，於是再次聯繫衛生單位，卻只是再度得到「會儘速安排就醫」的制式回應，後續也無任何消息，她只好轉向議員金中玉求助。

金中玉致電衛生局了解情況，但由於新北市已經成為台灣的疫情熱區之一，對方回覆每天數百人送醫，目前已經人有人力前來載送，醫院也已無病床。議員對此回應感到不可思議，批評「難道要民眾在家等死？這不就是放生了嗎？」

確診者家屬的難處之一在於異樣的眼光，金中玉表示張媽媽因為害怕被貼標籤，不敢告訴周遭的鄰居，家中的兒子已經確診現在正在家中房間隔離。議員接著說「我派人送飯去給他們吃，再觀察居民下樓倒垃圾，很多人也輕忽沒有戴口罩」，他希望新北市長侯友宜能盡快設立方艙醫院，將確診者集中在一個地方一起治療，若因為醫療量能不足就要確診者待在家中，其他家人被感染的風險很大。

「張媽媽剛剛還是哭著跟我講話」，金中玉說張媽媽哭訴現在已經不知道怎麼活，兒子在家中猛咳不止，已經快要喘不過去，仍然沒有救護車能來載他。

對於新店本起案例，新北市衛生局回應「佢欸還沒就因」，但解釋說主因在近期本土個案激增，救護車不斷出動送病患到醫院，每天送醫人數高達數百人，不論車子或病房都沒有那麼多，因此只能依照症狀緩急判斷，將病況更危急的病患先行送到醫院就醫，但仍會隨時電話關心其他待就醫病患的情況。

張媽媽一家四口人，確診的是大兒子，另外還有需要固定洗腎的二兒子，以及在餐廳工作的小女兒，現在都不知所措，天天暴露在集體染疫的風險之中，希望外界能出手相助。

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