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醫院叫便當嘸人敢送　簡餐老闆聞訊霸氣「親送50個」

八里一家咖啡簡餐業者無償製作50個便當贈送馬偕醫院醫護人員。（圖／業者提供）

▲八里一家咖啡簡餐業者無償製作50個便當贈送馬偕醫院醫護人員。（圖／業者提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎造成台灣本土疫情延燒，雙北已上升至3級警戒，各行各業人人自危，八里一位餐廳業者昨天聽聞淡水馬偕醫院有醫護人員要外叫50個便當卻無人肯送，今天特別請自家員工製作美味便當，由老闆親自送到醫院外，由醫生負責收受，老闆說，「民眾會恐懼很正常，但也不用沒血沒淚。」

業者提供的50個美味便當送到醫院後，由院方一名外科醫師出面收受。（圖／業者提供）

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▲業者提供的50個美味便當送到醫院後，由院方一名外科醫師出面收受。（圖／業者提供）

這家開在八里的咖啡簡餐店因為疫情延燒，目前也是店休狀態、但老闆昨天聽聞淡水馬偕醫院醫護人員到了用餐時間要外叫便當，結果包括知名外送平台及當地便當店，都無人肯送餐，他得知後，便聯絡廚房師傅，今早自發性帶領員工製作50個便當贈淡水馬偕醫院、以感謝前線醫護人員辛勞。

鄧姓業者說，疫情延燒很多行業都受影響，他開設的咖啡簡餐店也因此暫停營業，雖然說疫情嚴峻，大家都會害怕感染，但不應該失去人性，如果醫護人員連吃飯都成問題，將來醫療體系萬一不幸崩潰，那台灣人將會共同面對後果。「我能力有限，但我願意貢獻我一己之力。」

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