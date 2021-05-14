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餐廳提供「愛心便當」遭利用！惡質客人一口氣叫「10份豪華便當」

▲陳女竊取100元便當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本一間豬排店的善心遭濫用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

許多餐廳都會提供免費餐點給路邊街友或窮困的人，但卻有人會濫用善心，導致做善舉的人心灰意冷。最近日本奈良就有間炸豬排店提供不少免費便當，希望可以幫助需要的人，但卻有不少生活無虞、也沒有實質生活困難的人來領取，甚至還特別點名要店裡最貴的，讓店家十分寒心。

根據日媒grape報導，奈良一間炸豬排餐廳從2018年5月起實施「無料食堂」計畫，提供免費餐點給餓肚子但又沒錢的人吃，只見此計畫的DM上寫著，「如果您餓了，但卻沒有足夠的錢可以吃飯，或不能讓孩子吃到美味的食物，那我們將免費為你們提供一頓飯。」

▲豬排店的「無料食堂」計畫，希望可以幫助經濟有困難的人飽餐一頓。（圖／翻攝自推特）

▲豬排店的「無料食堂」計畫，希望可以幫助經濟有困難的人飽餐一頓。（圖／翻攝自推特）

豈料原本出自善心的舉動卻被惡意的人濫用，店家指出，大約從今年4月起，店長發現都會有些看起來沒有「這麼需要幫助」的人，都會打電話來訂購大量免費便當，甚至會點「8個厚切豬排」、「10個海陸特餐」這種價格偏高的便當；店家無奈表示，大家的情況都不同，他們不想透過外表懷疑別人，因此試圖說服自己這些人也許只是外表光鮮亮麗，但其實需要幫助。

店家最後也在推特上發文表示，這樣的愛心計畫是希望可以幫助經濟上有困難的人，真的不希望遭到有心人士的惡意糟蹋，如果這樣的狀況持續發生，這項計畫恐怕很難繼續實行。對此，許多網友見狀也紛紛撻伐，「建議店家改成統一發放同種便當」、「濫用善心的人真的無法原諒」、「根本是辦公室在訂便當」、「哪來的臉皮一口氣訂10個豪華便當」、「真沒想過會有這種人」。

 
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