藍民調54.1%對政府取得疫苗沒信心　民進黨：唱衰國人團結防疫

▲AZ疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情急遽升溫，國民黨14日公布最新民調，顯示有54.1％對政府能取得全國民眾夠用的新冠疫苗，表達沒有信心。對此，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨的民調題目故意隱「善」揚「惡」，否定台灣所有第一線防疫人員辛苦的努力、唱衰國人團結防疫的成果。

該國民黨民調題目為，「請問您對政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗有沒有心信」，其結果顯示，36.2％有信心、54.1％沒信心、9.7％無意見。

顏若芳反擊，上述題目明顯是故意隱「善」揚「惡」，否定台灣所有第一線防疫人員辛苦的努力、唱衰國人團結防疫的成果。她舉出民進黨內部最新民調，顯示民眾近期的疫苗施打意願一直在提升中。

顏若芳進一步說明，以五月份上旬的民調來看，民眾願意施打疫苗的比例達到49％，已接近五成；但其中耐人尋味的是，泛綠願意施打的比例約66％，但泛藍支持者只有35％，明顯低於整體願意施打的意願。

她表示，面對台灣疫情的新挑戰，現在最需要的就是鼓勵大家施打疫苗建立免疫，是不分藍綠黨派都應該齊心協力的。

「從疫苗研發出來到全世界各國開始施打，民進黨政府就一直鼓勵民眾最好的防疫就是施打疫苗。但是很顯然的，疫苗成為國民黨扯後腿的操作標的。」

顏若芳批評，當台灣還沒進口疫苗時，國民黨每天說政府買不到疫苗；當疫苗進來國內時，國民黨又嫌疫苗沒用、有危險，造成民眾施打意願下降；如今疫情升溫，民眾願意積極打疫苗時，國民黨不僅不鼓勵施打，反而一下唱衰疫苗買不到、不夠打，還一直不斷吹捧中國疫苗，要政府跟中國採買疫苗，國民黨難道不知道國人不願打中國疫苗的比例高達近8成嗎？

顏若芳也補充，政府預期在6月會有更多之前購買的國外疫苗陸續到位，而台灣國產疫苗也力拚在7月開始施打。「民進黨要再次苦口婆心勸國民黨不要一直唱衰台灣防疫、只顧政黨利益，是不是到時候國產疫苗出現後，又還要再次唱衰呢？」