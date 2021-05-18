AT＆T脫手媒體新布局！　華納HBO合併Discovery組串流巨擘





▲AT＆T合作Discovery，瞄準串流競爭。（圖／路透）

文／中央社紐約17日綜合外電報導

美國電信商AT&T今天宣布，分拆擁有HBO和CNN等電視頻道的子部門華納媒體（WarnerMedia），與擁有數個生活頻道的Discovery合併，將創造串流媒體巨擘與Netflix、迪士尼+競爭。

華納媒體還擁有好萊塢最強大製片公司華納兄弟（Warner Bros.），旗下系列電影包括哈利波特（Harry Potter）和蝙蝠俠（Batman）。

Discovery則另擁有HGTV、TLC和Eurosport等頻道，提供豐富的即興居家、烹飪、自然科學和體育節目，據官方網站說法在全球220個國家有頻道播放。

合併後的新公司將由Discovery總裁暨執行長札斯拉夫（David Zaslav）領導，公司名稱將於下週揭曉。AT&T股東將持有新公司71%股份，其餘29%股份屬於Discovery。

路透社報導，合併交易完成後，AT&T則將收穫430億美元（約新台幣1兆2040億元）。

法新社報導，AT&T和Discovery在聯合聲明中表示，這起交易將結合華納媒體的優質娛樂、運動和新聞資產，以及Discovery居領導地位的國際化娛樂與運動業務，創造出一個頭等的獨立全球性娛樂企業」，以及「全球最大串流業者之一」。

AT&T於2018年斥資1087億美元（約新台幣3兆元）買下華納媒體的前身時代華納（Time Warner），如今卻脫手，凸顯出AT&T承認電視觀眾已移往串流媒體平台，因此須擴大規模才能與Netflix和迪士尼（Walt Disney）等對手競爭。

AT&T執行長史丹奇（John Stankey）在記者會上表示：「直接對消費者串流播放的機會正在迅速發展，為了趕上和保有領導地位，必須滿足數個條件，包括全球化規模、有資金來源、種類廣泛的高品質內容和業界最佳人才。」