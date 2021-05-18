上下班錯開1小時！某科技廠「神邏輯分流」挨轟：是防塞車不是防疫

▲上下班時間錯開1小時，但白天大家還是都擠在辦公室裡。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

當前疫情嚴峻，企業紛紛遵照指揮中心的指引，採取居家辦公、分流上班等應對方式，不過桃園某科技廠被爆料沒有將員工分為A、B兩組輪流居家辦公，而是執行「另一種分流方式」，兩組人馬上下班時間稍微錯開，但此方式招來眾多網友質疑。

原PO在PTT表示，目前許多企業都採取居家辦公的方式，讓部分員工在家遠端上班，多數企業使用分組輪流的方案，避免多人同時待在密閉辦公室，降低群聚感染機率，「但是聽說某科技公司決定採取另一種分流方式」。

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▲彈性上下班與分流上班是兩種東西。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



他透露，這家公司同樣將員工分為A、B組，A組員工上班時間為早上8時至下午5時；B組則是早上9時至下午6時，兩組人上下班時間錯開一小時，讓員工至少不會同一時間大量進出公司。原PO認為，雖然上下班時間稍微錯開，但還是得每天進辦公室，中間有8個小時是全體員工都在的狀況，「是不是這樣分流假如有人不幸染疫，就可以確保其中一組的人不會中？」

網友紛紛批評，「中間重疊這麼多，這哪是分流」、「這叫彈性上班吧」、「這是防塞車的分流，不是防疫的」、「原來是通勤分流的部份」、「這叫上下班分流，就是賭病毒不會傳染工作中的人」、「我們公司只是把一半的人分開到隔壁跟二樓會議室而已」。