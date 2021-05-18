　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫升級服務升級！門諾孤老共餐暫停　「到宅送餐」持續送愛

▲▼孤老共餐暫停1週 門諾基金會改「到宅送餐」持續送愛。（圖／門諾基金會提供，下同）

孤老共餐暫停1週 門諾基金會改「到宅送餐」持續送愛。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，自5/15花蓮縣開始進入準三級防疫階段。門諾基金會身為照顧花東長者的長照第一線，除了因應縣府指示，各單位之社區據點課程、共餐暫停一周之外，隨即加強原先防疫規範的強度，並增加其他防疫措施，提升防疫的意識與能量。

▲▼孤老共餐暫停1週 門諾基金會改「到宅送餐」持續送愛。（圖／門諾基金會提供，下同）

送餐員在每日使用公務車前後，皆會以酒精擦拭、消毒雙手及車輛。

其實從去年疫情開始以來，門諾基金會不敢懈怠，同仁們每日進出辦公皆需量測體溫，且從五月第一周開始本土案例增加時，隨即恢復內部TOCC調查，在上周開始也鼓勵同仁們施打AZ疫苗，希望在內部加強防疫的部署。

在昨17日花蓮縣政府社會處陳加富處長，上午特地來到門諾基金會美崙日照中心，進行防疫上的了解與關心。看到美崙日照中心的長者、服務同仁都有戴好口罩、酒精消毒等，陳加富處長肯定門諾基金會從上周即開始加強防疫措施，同時也相當關心內部同仁的健康狀況，更勉勵大家務必照顧好自己，才能繼續服務長者。

▲▼孤老共餐暫停1週 門諾基金會改「到宅送餐」持續送愛。（圖／門諾基金會提供，下同）

為了因應疫情後續可能的變化，門諾基金會現在已經也正在更進一步調查日照中心長者的需求。未來日照中心若必須暫停，服務並不會停止，而是將長者們的基本需求改以本會的到宅送餐、居家服務進行。

門諾基金會邱燕銀執行長表示，目前各單位同步實施門禁及訪客管控、進出入量體溫、配戴口罩、以酒精消毒手部、減少電梯搭乘、減低不必要的跨樓層或跨區人員接觸……等防疫措施，並且進行分艙分流的管理，及利用會內既有空間設立第二辦公室，同時各工作站活動區域、辦公室，每日二次進行清潔消毒，期盼在服務不間斷的同時，也要持續防疫，保護好彼此。

▲▼孤老共餐暫停1週 門諾基金會改「到宅送餐」持續送愛。（圖／門諾基金會提供，下同）

花蓮縣政府社會處陳加富處長到美崙日照中心，了解與關心防疫情形。

門諾基金會的到宅送餐服務，送餐員在每日使用公務車前後，皆會以酒精擦拭、消毒雙手及車輛，並加強提醒送餐志工消毒、口罩之事宜；此外，送餐員會將便當放在受服務長者家中門口的送餐袋當中，以不接觸送餐為優先，顧及防疫同時讓長輩們仍然每天能「好好吃飯」。

除了上述應變措施之外，門諾基金會也正在研擬與規劃，未來不同防疫層級下照顧長者的應變措施，讓花東的弱勢長者不因疫情而頓時無所依靠。在服務不間斷的同時，加強部署更是為了共同防疫，更是盼望在急難之下，盡力服務有所需要的長者。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
桃園新增12例！確診者天天搭火車到台北　「台鐵班次+足跡」曝
明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」
快訊／台北全區快篩「陽性率」11%→4.7%　柯文哲曝最新戰
今天本土較少！陳時中：不代表疫情控制　另曝萬華陽性率趨勢
北市聯醫「忠孝院區」也有個案！指揮中心證實：住院後才確診
快訊／新竹2染疫足跡曝光　曾到好市多、全聯、星巴克
快訊／升級準4級警戒！侯友宜下令動員1200人力稽查：不戴口
竹科危險了！確診包商上班地點曝　「匡列8人」隔離快篩中
再增2護理師「亞東11人院內群聚」　86歲死亡患者和指標個案
萬華女在家死亡「傳遭醫院拒收」　陳時中回應了
快訊／新北單日激增106！　區域公布中和、三重最多
新竹市淨土破功！　竹科包商西門町+台北轉運站足跡曝
有症狀「快篩陰性」不代表沒染疫！陳時中：可能還在潛伏期
新北確診婦屏東足跡曝！台鐵轉公車　逛超市菜市場
LIVE／新北本土今增106例中和最多　侯友宜緊急說明
明起全台學校都停課！教育部官網大當機　家長怒：資訊哪裡找
快訊／中部最後淨土淪陷！雲林驚爆1確診　縣府3點公布足跡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市高中以下「停課不停學」　家長可請「防疫照顧假」

台南市東區衛生所率先設立篩檢站 黃偉哲：供高風險群篩檢服務

竹市香山區KTV違反禁令連2天營業　最高罰30萬

防疫升級服務升級！門諾孤老共餐暫停　「到宅送餐」持續送愛

花蓮市封閉7籃球場、1壘球場　魏嘉賢籲：倒垃圾也要戴口罩

宅在家救台灣！防疫不出門　花蓮市圖推線上閱讀不打烊

不讓街友成破口！中市府提高查訪密度　暖送口罩酒精加強防疫

疫情升溫焦慮纏身　南投縣衛生局提供免費心理諮商服務

基隆七堵南興市場即日起休市　林右昌曝崁仔頂漁市戴口罩現況

屏市民生路3大路口設左轉保護時相　有效降低車禍籲依號誌行駛

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

基隆市高中以下「停課不停學」　家長可請「防疫照顧假」

台南市東區衛生所率先設立篩檢站 黃偉哲：供高風險群篩檢服務

竹市香山區KTV違反禁令連2天營業　最高罰30萬

防疫升級服務升級！門諾孤老共餐暫停　「到宅送餐」持續送愛

花蓮市封閉7籃球場、1壘球場　魏嘉賢籲：倒垃圾也要戴口罩

宅在家救台灣！防疫不出門　花蓮市圖推線上閱讀不打烊

不讓街友成破口！中市府提高查訪密度　暖送口罩酒精加強防疫

疫情升溫焦慮纏身　南投縣衛生局提供免費心理諮商服務

基隆七堵南興市場即日起休市　林右昌曝崁仔頂漁市戴口罩現況

屏市民生路3大路口設左轉保護時相　有效降低車禍籲依號誌行駛

基隆市高中以下「停課不停學」　家長可請「防疫照顧假」

還是會喝鮮奶茶！ 張景嵐減肥「堅持15原則」不復胖：否則休想瘦

快訊／單日激增106例！侯友宜曝：中央不同意增設方艙醫院

7月底人力需求淨增加6.4萬人　公司營運擴增、多角化經營為最大宗

看屋量減！代銷「做一休一」分流到崗　新案延遲推出

台南市東區衛生所率先設立篩檢站 黃偉哲：供高風險群篩檢服務

快訊／「現在蓋方艙醫院來不及」　柯文哲：北市直接徵用大型旅館

雲林確診案足跡公布　「獨居+深居簡出」匡列0人

桃園新增12例！確診者天天搭火車到萬華　「台鐵班次+足跡」曝光

百貨首例！環球購物中心全台6店「全面停止餐飲內用」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

即／台電公布嘉義首輪停電區域　3行政區受影響

即／台電報告：苗栗3行政區+大甲停電　65.9萬戶受影響

即／彰化公布今日確診「新足跡」

即／基隆停電地區曝光　包括汐止丶瑞芳

即／台電報告：桃園4行政區停電　65.9萬戶受影響

即／台南5萬4869戶停電！南科現況曝光

雲林縣府明啟動異地辦公　學生請假不列出缺紀錄

即／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診

又停電了！　桃園7區共77,481戶分區停電

南興市場休市　林右昌曝崁仔頂漁市戴口罩現況

台電宣布緊急停電！高雄影響地區曝光　

不讓街友成破口！中市送口罩酒精

綠蠵龜命喪台南安平漁光島沙灘

更多熱門

相關新聞

北市某防疫旅館收「快篩陽性者」

北市某防疫旅館收「快篩陽性者」

雙北進入三級防疫警戒，北市府成立5個快篩站，不過由於快篩陽性者多，爆出集中檢疫所一房難求等狀況，更傳出松山區某防疫旅館除了收居家檢疫者之外、一般旅客，甚至還收快篩陽性旅客。對此，北市府觀傳局回應，該旅館被徵用為後備旅館，協助收住快篩陽性的民眾。

宜蘭8天來首度「加零」　萬華1確診與遊藝場有關

宜蘭8天來首度「加零」　萬華1確診與遊藝場有關

基層醫師投入戰場！新北市醫師公會3大支援

基層醫師投入戰場！新北市醫師公會3大支援

全台爆37學生確診「幼兒園→大學都有」

全台爆37學生確診「幼兒園→大學都有」

關鍵字：

防疫升級服務門諾共餐暫停到宅送餐 新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面