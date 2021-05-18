防疫升級服務升級！門諾孤老共餐暫停　「到宅送餐」持續送愛

▲孤老共餐暫停1週 門諾基金會改「到宅送餐」持續送愛。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，自5/15花蓮縣開始進入準三級防疫階段。門諾基金會身為照顧花東長者的長照第一線，除了因應縣府指示，各單位之社區據點課程、共餐暫停一周之外，隨即加強原先防疫規範的強度，並增加其他防疫措施，提升防疫的意識與能量。

▲送餐員在每日使用公務車前後，皆會以酒精擦拭、消毒雙手及車輛。

其實從去年疫情開始以來，門諾基金會不敢懈怠，同仁們每日進出辦公皆需量測體溫，且從五月第一周開始本土案例增加時，隨即恢復內部TOCC調查，在上周開始也鼓勵同仁們施打AZ疫苗，希望在內部加強防疫的部署。

在昨17日花蓮縣政府社會處陳加富處長，上午特地來到門諾基金會美崙日照中心，進行防疫上的了解與關心。看到美崙日照中心的長者、服務同仁都有戴好口罩、酒精消毒等，陳加富處長肯定門諾基金會從上周即開始加強防疫措施，同時也相當關心內部同仁的健康狀況，更勉勵大家務必照顧好自己，才能繼續服務長者。

為了因應疫情後續可能的變化，門諾基金會現在已經也正在更進一步調查日照中心長者的需求。未來日照中心若必須暫停，服務並不會停止，而是將長者們的基本需求改以本會的到宅送餐、居家服務進行。

門諾基金會邱燕銀執行長表示，目前各單位同步實施門禁及訪客管控、進出入量體溫、配戴口罩、以酒精消毒手部、減少電梯搭乘、減低不必要的跨樓層或跨區人員接觸……等防疫措施，並且進行分艙分流的管理，及利用會內既有空間設立第二辦公室，同時各工作站活動區域、辦公室，每日二次進行清潔消毒，期盼在服務不間斷的同時，也要持續防疫，保護好彼此。

▲花蓮縣政府社會處陳加富處長到美崙日照中心，了解與關心防疫情形。

門諾基金會的到宅送餐服務，送餐員在每日使用公務車前後，皆會以酒精擦拭、消毒雙手及車輛，並加強提醒送餐志工消毒、口罩之事宜；此外，送餐員會將便當放在受服務長者家中門口的送餐袋當中，以不接觸送餐為優先，顧及防疫同時讓長輩們仍然每天能「好好吃飯」。

除了上述應變措施之外，門諾基金會也正在研擬與規劃，未來不同防疫層級下照顧長者的應變措施，讓花東的弱勢長者不因疫情而頓時無所依靠。在服務不間斷的同時，加強部署更是為了共同防疫，更是盼望在急難之下，盡力服務有所需要的長者。

►腦公！你不可以賴帳喔