竹市也破功！竹科包商連2天衝萬華茶館　西門町+台北轉運站足跡曝



記者陳凱力、陳羿妏／新竹報導



全台疫情延燒，新竹市今（18日）宣布新增首例確診，據悉是一名竹科外包廠商，與萬華足跡有關，目前相關人員已進行居家隔離、採檢。對此，新竹市政府稍早也公布該名個案足跡！

▲新竹市長林智堅召開防疫記者會。（圖／記者陳凱力攝）

新竹市政府指出，指揮中心宣布新竹市新增一例個案（案2256），為一名60多歲男性，經疫調，該案5月8日曾至萬華地區活動，並於5月15日自主採檢，17日確診（Ct值16），目前已擴大匡列接觸者，並已針對其足跡場所完成消毒。

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▲新竹市確診足跡曝光，點圖可放大。（圖／記者陳凱力翻攝）



足跡方面，該案曾至之公共場所包括，5月9日晚間8時至8時30分，自台北轉運站出發，搭乘新竹客運至新竹轉運站，約於9時30分抵達新竹轉運站，搭車全程戴口罩；5月11日晚間約19時30分至北大路加油站。除以上公共場所，該案5月10日至17日的活動地點，主要往返公司、家中，在公司全程配戴口罩；在家期間皆無外出用餐消費行為，有一名同住家人。



對此，林智堅表示，目前市府已針對相對地點消毒，並已匡列相關接觸者8人，進行採檢，將持續擴大匡列接觸者。

林智堅市長表示，目前市府已針對相對地點消毒，並已匡列相關接觸者8人，進行採檢，將持續擴大匡列接觸者，也呼籲，如果有到過中央公布確診個案的足跡場所，有症狀請打1922通報。