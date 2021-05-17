快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

▲行政院長蘇貞昌。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，機組全數跳機、全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，雖已修復並且併聯，但仍無法應付大量住宅用電的需求，所以台電緊急宣布晚間20時50分起實施分組限電。對此，行政院長蘇貞昌也發聲向國人致歉。

蘇貞昌表示，請國人同胞留意台電相關訊息，並注意出入安全，儘量不要使用電梯，因分區停電造成民眾生活不便與困擾，政院深表歉意。

另外，行政院發言人羅秉成17日晚間也表示，今天中午12時54分，經濟部向蘇貞昌院長報告興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠雖然已於14時25分排除故障及測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間，下午期間以水力發電暫時支援，因此沒有影響供電。

對於晚間因水力發電支援減少，興達電廠回復加入併聯需要升載時間，因此發生局部暫停供電狀況，蘇貞昌已請經濟部儘速恢復供電，隨時回報狀況，向民眾告知停電的正確訊息，並妥善調配電力，減少對產業及民生的影響，之後也應徹查事故原因。

為了因應台電系統自動保護設備動作，蘇貞昌也請警政署開設指揮中心，啟動應變機制，加派警力在可能交通阻塞的路口，加強疏導及防範治安突發事故發生。