減少71萬人次！首上班日「北捷運量僅58萬」　列車乘載率曝光





▲三級警戒後首個上班上課日，捷運台北車站人潮銳減。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對雙北疫情警戒升至第三級，台北捷運總運量15、16日不斷下降，幾乎都比同期少了100萬人次；不過外界憂心，17日上班、上課日恐使旅客數增加，也提升群聚風險。台北捷運公司17日晚間公布當天運量，截至17日上午6時至晚間6時，運量約58萬人次，比10日同時段減少約71萬人次，且尖峰距離由每平方公尺3至4人減少為1至2人。

台北捷運公司17日表示，配合中央流行疫情指揮中心、台北市政府防疫政策，經強力宣導分散時段及車廂搭乘，17日台北捷運列車乘載率，上午尖峰時段由每平方公尺3至4人減少為1至2人，離峰時段由0.5至2人降低為0至1人，感謝旅客支持配合，分流措施已見成效。

▲17日捷運上班人流。（圖／記者周宸亘攝）

北捷統計，17日上午6時至晚間6時，運量約58萬人次，較5月10日同時段，減少約71萬人次。為加強防疫，持續呼籲旅客，因應彈性上班及高中以下學校停課，仍請避開尖峰時間搭車，並多利用旅客較少的頭尾車廂，以分散尖峰人潮，站務人員也將加強宣導月台及大廳旅客分散候車避免集中，並務必全程佩戴口罩及勤洗手以維健康。

至於15日、16日總運量，台北捷運客服新聞組長蔡宏俊表示，15日北捷總運量約為59萬人次，相較於上週8日總運量約159萬人次，少了近100萬人次；而16日總運量為32萬人次，比上週9日總運量132萬人次，同樣也少了近100萬人次。

北捷指出，自17日起，捷運維持原行駛班距，並將持續觀察人潮情形，滾動調整行車班距；同時將加密場站清消頻率，由原4小時縮短為2小時；列車營運時間清消頻率，將由原8小時加密為4小時；至於東區及中山地下街，進出均採實聯制，營運時間彈性調整為每日7時至23時，同時封閉部分地下街出入口，敬請旅客配合。

北捷再次提醒，電子票證請儘速記名，民眾進入捷運車站，含售票處、車站大廳等區域、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3,000元至1萬5,000元。