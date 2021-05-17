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加強版集中檢疫所收輕症病患　今已有「128＋5人」入住

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情大爆發，包含今日確診333名個案，一周內已有784人確診，醫療量能也十分吃緊。指揮中心日前緊急啟動集中檢疫所收治病患。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前133位確診個案入住加強版集中檢疫所，其中128位是確診後症狀輕微病患，另外5位是發病超過10天以上從醫院下轉。目前還有235間加強版集中檢疫所可用。

▲▼0517指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

醫療應變組副組長王必勝昨表示，現階段集中檢疫所共計4200間，實際可使用約3700~3800間，扣除使用中的房間，計有1800間空房可使用。目前國內已暫緩漁工、移工入境，估計7～8天後可再釋出400~500間。

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莊人祥表示，輕症移往檢疫所有2種情況，1、過去已經確診住院者，住院10天無症狀且Ct值達30以上；2、新確診者本身屬於輕症（含無症狀），可先移往檢疫所，減輕醫院收治壓力。

陳時中提到，在集中檢疫所，近來積極擴充200~300間，持續增加中。檢疫所採一人一室，裡面有相關護理人員，可以做健康監測，對社會醫療或家屬都是好的安排。

羅一鈞補充，集中檢疫所會改列為第五類法定傳染病指定醫院，目前有24小時護理人員進駐，安置到集中檢疫所病患，如果醫院還有病房，可以轉到裡面去。若病患症狀有所改變，也會有負責醫師評估是否要轉送到醫院去。

本土疫情爆發造成醫療量能吃緊，衛福部次長石崇良昨表示，全國有87家負壓隔離病房658床中，只剩下297張空床，尤其台北區更吃緊，只剩下51床。專責醫院已開設1625床，全國雖然還有1165張床，但雙北同樣吃緊，只剩下209床。近期會在台北加開2家專責醫院，讓病患有病床可用。

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