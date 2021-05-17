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宅在家防疫！醫列「10點提醒」每天量體重　網笑翻：人性大考驗

▲▼新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,國父紀念館周邊幾乎看不到行人蹤跡,幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動，台北市街頭人潮明顯減少。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情升溫，雙北升第三級警戒，指揮中心呼籲大家共同宅在家，防疫救台灣，ICU醫生陳志金看到大家都乖乖在家認真做防疫，感動之餘也列出10大點，提醒民眾要注意的事項，笑說除了早晚按時量體溫之外，也要記得量體重，幽默有趣的口吻，笑翻許多網友，也引來藝人光良留言。

ICU醫師陳志金昨（16）日在粉專發文，提醒民眾坐在沙發上超過兩小時記得翻身換姿勢，否則容易長褥瘡，吃零食盡量以小包裝為主，不然容易不知不覺就嗑完一大包，除了量體溫也要記得量體重，「雖然沒有出門，每天早上還是把褲子拿出來套一套，免得真的要出門的時候套不進去」。

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關於家庭方面，他指出，國外有統計，這時期離婚、家暴、打小孩的比例特別高，不希望看家庭革命發生，提醒夫妻爭吵時，「記得深呼吸、忍一時海闊天空」，此外，也要先把打小孩的東西收好，跟小孩談好規範，不要輕易動怒。

貼文一出，網友們笑翻天，「阿金醫師漏了一樣，高度建議您在家戴口罩，不是預防病毒，是預防吃不停」、「早點睡，救救跌入谷底的出生率也不錯的啦」、「不早說，剛吃完兩份披薩+啤酒，害我待會要運動」。

光良也在該文留言，PO上三色豆的照片，「是真的不知道要吃什麼，但我今天煮了之前在美式賣場買回的冷凍有機三色豆吃，還蠻好吃的啊」此留言引起網友熱議，「懂三色豆的男人」、「世界還沒有毀滅，為什麼要吃三色豆」、「三色豆對我來說，不管單吃還是加任何東西來吃，就是死罪」。

▼光良留言PO三色豆料理照。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金 ）

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