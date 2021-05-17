台中確診者到過宮廟！上百學生「同框祈福」　市府出示監視器回應了

▲有上百學生與確診者足跡重疊，中市府今提出監視器畫面回應了。（圖／學校臉書）



記者游瓊華 ／台中報導

本土疫情持續升溫！指揮中心16日公布，新增206例本土疫情，其中台中一例感染源不明，且足跡遍布宮廟、早餐店、午餐店以及市場等處。據悉，該起案例四度到訪宮廟，而東山高中國中部上百學生也曾到該廟祈福，對此，市府17日上午提出監視器畫面回應了。

台中市16日新增一起本土案例，是68歲的男子，屬於台灣第1,591起案例。該起案例13日出現發燒、嘔吐、全身倦怠等症狀，送醫採檢後確診。

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該案例曝光後讓台中市民人心惶惶，其中他還曾到過北屯區福隆宮參拜，而東山高中國中部的學生10日也曾前往該宮廟祈福，校方16日也緊急出面回應。東山高中校長表示，這場活動採自由報名，且全體師生都戴著口罩，而該案例在廟方辦公室裡，雙方並沒有接觸，目前也無人不適，後續也將進行學校大消毒。

▲市府今提出監視器畫面強調，確診個案並未於同時間與學生們一同到過福隆宮。（圖／台中市政府提供）



另外，中市府17日上午也拿出監視器畫面強調，東山高中學生至福隆宮祈福時間為5月10日早上7:30至8:30，經調閱監視器，確診個案同一時段未曾到過福隆宮，但曾到過鄰家鄉自助餐店，自助餐店將進行接觸者匡列。

市府提醒，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。市府陸續在公共區域進行消毒作業，針對此個案涉及場所也已全面完成消毒，接下來會再視疫情發展增加消毒範圍和頻率。