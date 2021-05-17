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南山人壽推防疫保單！　結合住院醫療與疫苗接種保障

▲國內疫情升級，南山人壽推出結合住院醫療與疫苗接種保險保障的防疫專案。（圖／南山人壽提供）

▲國內疫情升級，南山人壽推出結合住院醫療與疫苗接種保險保障的防疫專案。（圖／南山人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

國內疫情警戒升級，再度讓「防疫保單」詢問度大增，民眾關心防疫保單要如何挑選，壽險業者建議民眾選擇防疫保單要從需求出發，檢視自身的防疫保險保障是否充足，特別是住院醫療保障需多加留意住院日額的保障額度是否足夠、是否保證續保、負壓隔離病房是否列入保單條款、法定傳染病是否有等待期等，以構築基礎的風險防護。

在住院醫療保障方面，由於新冠肺炎（COVID-19）治療期間長時間入住負壓隔離病房，南山人壽建議優先選擇「住院日額型」保險商品，以「南山人壽日溢幸福住院日額健康保險」（1HI）為例，保障除涵蓋一般住院日額保障，若因罹患新冠肺炎等法定傳染病而住院，另再額外給予法定傳染病住院關懷保險金；若有入住負壓隔離病房，則再額外提供按實際入住負壓隔離病房日數乘以兩倍的單位日額，給付加護病房暨燒燙傷中心暨負壓隔離病房醫療保險金。

另外，南山人壽為協助穩定國內疫情，推出針對接種指定疫苗及指定癌症篩檢的外溢商品「南山人壽防疫保健現金回饋附加條款」（PHCB），附加於南山人壽五張現售的5小福外溢保險商品，除了提供5大醫療（日額、長照、手術、實支實付及重大傷病）保障以及最高年繳應繳保險費10%之健康促進回饋金外，新增接受「指定疫苗接種」（含新冠肺炎疫苗）或「指定癌症篩檢」時，額外以「計算防疫保健回饋金年繳應繳保險費」2%給付之防疫保健回饋金的外溢機制；也就是說，已投保含有住院保障保險商品並附加南山人壽防疫保健現金回饋附加條款」（PHCB）之保戶，若出現因施打疫苗後不良反應的住院，皆有提供相關保障，即便施打後無不良反應也能領取回饋金，讓民眾能夠更安心施打，增加接種疫苗的意願，協助推動防疫。

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