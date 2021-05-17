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北市新設第5快篩站一早近百人排隊　民眾自備椅子卡位

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情連續2日確診病例數破百，17日一早台北市新設第五篩檢站便湧入近百位民眾，在艋舺大道與西園路路口排隊等待篩檢，每個人都有戴上口罩、保持距離，還有人自備椅子到場等待。

▲▼台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台北市新設第五篩檢站一早的排隊狀況。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

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新冠肺炎疫情持續擴大，雙北升為疫情警戒第三級，指揮中心16日宣布，新增206例本土，其中台北市89例（以萬華區58例最多），新北市97例（以板橋區32例最多）。

台北市副市黃珊珊16日在北市防疫記者會上表示，現在萬華區民眾很關注快篩站，中興醫院院區、剝皮寮、和平醫院的篩檢站每早8時會開放，但有很多民眾會前來排隊，所以現在是採發號碼牌模式，拿到預約單就可以離開，時間到了再回來，如果拿不到當天的號碼牌，則會給第二天的預約單，所以請現場民眾耐心等候、保持社交距離。

▲▼台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝）

▼▲民眾自備椅子、陽傘排隊等待。

▲▼台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝）

黃珊珊宣布，16日成立第5個篩檢站，位在艋舺大道跟西園路路口的青草廣場，由三軍總醫院帶隊做篩檢，不過也請民眾現在不要去現場，因為有附近民眾發現現場已經有很多人在排隊了，150個名額也已經發完，接下來請大家於16日早上8時取得17日的號碼牌，也希望接下來提早發放後天、大後天號碼牌。

至於快篩站數字，黃珊珊公布，15日中興醫院快篩站共有407人、剝皮寮122人、和平醫院107人，總量為636人，陽性機率為10％，但要等到PCR檢測後才能確定是否確診，會將快篩陽性民眾送到安心檢疫所留置觀察。

▼現場排隊人潮近百人。

▲▼台北新設第五篩檢站排隊狀況艋舺大道與西園路路口。（圖／記者陳煥丞攝）

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