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防疫模範生！社區阿姨「遠距聊天」　網笑歪：照片有聲音

▲▼有網友驚見社區的阿姨們即使聚在一起聊天仍保持著社交距離。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有網友驚見社區的阿姨們即使聚在一起聊天仍保持著社交距離。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

本土疫情持續爆發，指揮中心15日上午宣布，雙北進入三級警戒，各地民眾也提高警覺。有網友在臉書社團分享，社區的阿姨們配合防疫，聚在一起聊天時，都戴了口罩，且保持社交距離，讓網友不禁大讚「真是可愛又優質。」

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，一群「想聊天又想要有社交距離的阿姨們」們在社區內聊天，不過正值疫情爆發期間，阿姨們也非常自律，戴起了口罩，人數也沒超過4人，彼此之間還空了約2、3步的距離「遠距聊天」，讓原PO不禁大讚「阿姨們真的很可愛」。

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▲網友在臉書分享，社區內的阿姨們相當可愛

▲網友在臉書分享，社區內的阿姨們相當可愛。

原PO也補充，社區的阿姨們平常就喜歡聚在一起聊聊天，不過不會很大聲、也不吵，「是社區裡優質親切的阿姨們。」文章曝光後，馬上也吸引了許多網友討論，紛紛笑歪，「蠻可愛的，還在5人以內」、「聊天模範生啊」、「這才是真正值得鼓勵的台灣阿姨」、「此種阿姨可以列為保育類動物了」、「照片有聲音。」

也有網友開玩笑建議，「好想幫阿姨們做個紙杯傳聲筒」、「如果有四個紙杯再拉四條線就可以講悄悄話了」、「其實可以用免洗杯接線」、「坐這樣然後用手機聊」、「如果這樣再手機開視訊更好。」 

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