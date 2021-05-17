4／6就發病源頭難追！感染鏈「已有多條」　專家：重點是清零

▲北市環保局與國軍33化學兵群於萬華全區進行第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／採訪報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布再新增206例本土個案，發病到採檢介於4/6～5/15。指揮中心發言人莊人祥提到，最早發病個案是在4/6，該名確診者曾於4/30與5/10去萬華遊玩，5/13收到細胞簡訊、5/15到醫院採檢確診。是否可因此解釋為萬華群聚與他有關，專家認為「這倒不一定」，也已經難以回溯，有很多確診者早開枝散葉了，而這問題已經不太重要，重點是現在要趕緊讓疫情降下來，「做到清零」。

台灣本土疫情嚴峻，確診數連兩日破百，指揮中心針對感染者做基因定序發現，前獅子會群聚、宜蘭遊藝場群聚均有案例的病毒株與華航諾富特群聚相同。同時，有個案的發病日為4月6日，相較於獅子會或宜蘭遊藝場事件更早，是否也意味著有第三條平行傳染鏈？中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢指出，現在有這麼多病例的情況下，可以說每個頭是一條傳染鏈，這些頭的源頭也可推論是從華航諾富特來。

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不過，王任賢也指出，雖然最早發病的個案有萬華活動史，但不一定等同是跟他有關，源頭也很難回追，而這整件事也已經不那麼重要，因為現在病例多到難以刻花了。醫師強調，現階段要做的是「清零」，但還不到減災的程度，也可說是要「滅災」，因為整個疫情都還在燒。

另外，有許多人將此次疫情爆發的矛頭指向民進黨立委范雲開協調會，認為機師由原本的「5＋9」調整為「3＋11」才會釀成此次事件。王任賢則認為，「3+11是小事」，當初是為了各種考量才調整的，但並非是什麼大問題。他直指，要追究的話「前面疫苗沒打才是比較大的問題」。