快訊／跟進雙北！高雄市教育局宣布：高三、國三生可請假不到校

▲高雄部分學校因應疫情暫停開放。（圖／教育局提供）

記者莊智勝、吳奕靖／高雄報導

全台疫情升溫，高雄市教育局今（17日）宣布，為兼顧防疫與學習將跟進雙北市做法，高中三年級、國中三年級畢業班學生，在經家長同意後，可向學校請假不到校上課。

高雄市政府教育局兼顧安全防疫與學生個別學習需求，今天表示高三、國三畢業班學生若有個別需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課。另學校應確實遵守各項防疫規定，包括禁止校際交流活動、外埠參訪活動、校外教學活動等，留意在校學生學習情形，並妥適規劃多元評量機制。



高雄市教育局表示，高中職學校高三課程現行仍需依照課程時段，就延伸議題、加深加廣課程、體驗課程或重補修課程進行教學；國中教育會考已結束，但國中學校針對國三學生仍應循既定之課程計畫進行教學。

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家長依據學校請假規定完成請假，尊重家長選擇，並應留意學生在校外之行動與防疫原則。



另為完善防疫作為，教育局已請學校校內課程安排應確實遵守各項防疫規定（如：禁止校際交流活動、外埠參訪活動、校外教學活動等），並應針對停、補課等狀況，預先進行「個案停課」、「班級停課」、「全校停課」方案規劃，於平日模擬演練線上教學模式。



教育局強調，高雄校園防疫已全面升級，學校環境業經數次大規模清潔消毒，仍是相對安全的學習場所，也請各校教職員工生落實進入學校時全程佩戴口罩、勤洗手與量測體溫等防疫措施。

教育局也持續掌握疫情發展，滾動修正決策，在兼顧安全防疫與學生個別學習需求的考量下，共同面對疫情的挑戰。