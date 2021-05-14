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「篩檢就是要等5小時↑」護理師再點名細胞簡訊：沒症狀別占用資源

▲▼台北榮總疫苗接種狀況。（圖／北榮提供）

▲各大醫院擠滿人。圖為台北榮總疫苗接種狀況，與本文無關。（圖／北榮提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「醫師只有一至兩位的狀況下，就是要等！！！」一位護理師日前在《我是萬華人》貼文，提醒要篩檢的民眾，不管去哪間醫院都可以，但現在篩檢就是要等，「等不了就好好在家，不然就掛號預約篩檢」，希望民眾能體諒醫護人員，「現在要等5個小時起跳，請各位有情有義溫暖的萬華人，一起共度辛苦的時光。」

本站稍早報導《萬華染疫風暴擴大　一次看五大監測對象、哪有快篩站》，萬華區茶藝館染疫風波延燒，和平醫院又爆出2例確診案例，台北市長柯文哲14日與衛福部長陳時中進行開會商討，針對高風險的萬華區加設快篩站，提醒民眾4月15日過後，曾到過萬華或與相關人接觸者，盡快至醫院快篩。

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就有一位護理人員發文「希望在萬華兩大醫院（西園、和平）篩檢的大家對醫護人員的態度好點」，提醒要前往篩檢的萬華人3點事項，第1點囑咐家長，「小朋友要篩檢，請直接去區域醫院以上的醫院，不管你要去台大、亞東、馬偕、長庚都可以」，就算已經打過1922也一樣。原PO透露原因「總而言之，帶未滿18歲的孩童都算兒科，篩過了也未必有資源能治療，如果篩完最後還是得轉院。」

▲臺大醫院雲林分院3月23日日由院長黃瑞仁與其他9位醫護同仁率先施打AZ（AstraZeneca）疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲護理人員表示，小朋友要篩檢的話，要直接去區域醫院以上的醫院，像是台大醫院等等。（圖／記者蔡佩旻攝）

再來第2點，她直呼「現在篩檢就是要等 ，而且等待期間不得離開急診」，因為醫師是用分配的，「地區醫院一名、區域醫院兩名、醫學中心會有2-3名」，所以在醫師只有一至兩位的狀況下就是要等待篩檢。護理師就勸導民眾，如果真的等不了，就好好呆在家，不然就掛號預約篩檢不要亂跑自主管理好，「不要來了又在那邊說『怎麼怎麼的情況下，你們要負責嗎？』那請問自己要不要為自己的人生負責？」

最後第3點，她點名「收到細胞簡訊」的人，「如果沒有簡訊內敘述的症狀，請不要占用醫療資源」，因為現在篩檢人數真的很多，「今日和平醫院額滿且已有確診案例，所以拒收，若拒收可以前往西園及中興醫院，這是周圍目前有收的社區檢驗機構。」她也透露，現在要做篩檢要等5個小時以上，希望大家都能一起共度辛苦的時光。

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