台東縣首推「學童高血脂症及高尿酸血症篩檢」　守護偏鄉學童健康

▲ 台東縣首推「學童高血脂症及高尿酸血症篩檢」，今(11)日辦理檢討會，說明篩檢結果及相關處置措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為預防疾病替健康扎根，台東縣政府與台東馬偕醫院於109年首度在校園辦理「台東縣學童高血脂症及高尿酸血症之篩檢計畫」，由東馬醫院小兒科游昌憲主任策劃主持，今(11)日在縣府五期辦公大樓辦理檢討會，說明篩檢結果及相關處置措施。縣長饒慶鈴表示，藉此計畫超前部署校園學生健康篩檢，降低心血管疾病的發生率，攜手守護學童健康。



饒慶鈴感謝東馬長期關注偏鄉學生健康，自103年起每學年皆協助全縣辦理學生健康檢查，曾獲第四屆台灣兒童醫療貢獻獎的游昌憲主任即為該院學生健檢團隊的主要成員，致力於學童心臟病篩檢及治療。此次與合作辦理「台東縣學童高血脂症及高尿酸血症之篩檢計畫」，是在縣內校園首次執行的計畫，縣府協助推動計畫、與家長溝通協調，以了解高血脂篩檢的重要性，除可早期發現患童並促其就醫外，對檢查結果列為高危險邊緣的學童，同時由校方列入個案關懷持續追踪健康狀況，以降低日後罹患心血管疾病機率。



游昌憲表示，目前國內對學童高血脂症並無篩檢的研究，縣內學童肥胖比例高於全國平均值，此次主要以台東市及卑南鄉國小四年級學生為對象，進行高血脂症及高尿酸血症篩檢，研究結果顯示，台東區學童高血脂症的盛行率高於美國的學童，而肥胖程度及家族史均不是篩檢高血脂病童合適的依據，衛教對高血脂患童及其家屬有所助益，但對持續極高血脂的患童，遵從醫囑服藥才能安全有效地降低血脂。



教育處說明，台東縣每學年度辦理學生健康檢查，近年採分區發包由台東馬偕醫院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院、衛生福利部台東醫院、綠島衛生所、蘭嶼衛生所等醫療單位執行，考量偏鄉就醫不便，除辦理教育部規定的檢查項目外，另以縣預算挹注經費，就尿液複檢異常者再行抽血檢查，倘血液檢查異常(含高血脂者)則由護理師轉知家長帶學生就醫處置。此次研究結果可提醒學生及家長，高血脂不是專屬肥胖者及具家族史者的疾病，養成良好的生活及飲食習慣、適度的運動及定期檢查才是維持身體健康的不二法門。

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