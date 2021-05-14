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闖禍原因曝！網瘋傳墾丁有人確診錄音假消息...原來他去了醫院

▲恆春警方將涉嫌散播假訊息的陳男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲恆春警方將涉嫌散播假訊息的陳男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁地區某群組有人散布民眾確診消息稱「有一、二十名參加畢業旅行學生均出現發燒症狀，被送至恆春地區某醫院，已有4人確診，還提醒其他司機不要載畢旅遊客」，該錄音訊息於5月13日深夜迅速傳開，造成民眾、業者人心惶惶，恆春警分局分局長陳至瑋獲報後，立即成立專案小組比照重大刑案徹夜偵辦，查出陳姓男子涉案，據悉，他坦承誤傳，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲恆春警方將涉嫌散播假訊息的陳男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲分局長陳至瑋說明經過。

專案小組追查發現該訊息係由某司機群組發出，查出涉案人為陳姓男子，陳男得知警方在追查，遂於14日9時許主動至恆春分局說明，初步瞭解陳男是前往醫院就醫遭管制，得知片面訊息後，自行猜測有確診學生等情事，並錄下錄音檔在群組轉傳。

分局長陳至瑋呼籲，正值國內疫情升溫之際，請民眾注意切勿散布不實或未經查證之假消息，不論是製作或散布，都有可能觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金」罪嫌，相關訊息仍請依中央流行疫情指揮中心發布為準，請民眾特別注意。

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