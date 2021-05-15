爆180本土病例創新高！教育部發函全國學校8大防疫規定

▲教育部祭出8項校園防疫規定。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國內單日新增180例本土確診案例，雙北地區（台北市、新北市）陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，研判社區傳播已有擴大趨勢，因此即日起至5月28日雙北疫情警戒提升至第三級。教育部稍早也發函至各校，提出8大強化防疫措施，要求各級學校配合實施。

教育部指出，全校各學校應加嚴、加大限制措施，以防範發生大規模社區傳播，餘全國其他區域維持第二級警戒。防疫措施包含：

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一、進入學校全程戴口罩

教職員工生在校上課/上班期間以全程戴口罩為原則，如用餐、體育課及學生有特殊情況者等例外。

二、社團課及課後輔導班防疫措施

高中以下學校社團課及課後輔導班可照常辦理，並應加強防疫措施。

（一）採實名制、量測體溫、確實佩戴口罩、維持教學場域之室內通風，如發燒或出現呼吸道症狀，應儘速就醫不上課。

（二）若無法達到防疫要求，應停止上課。

三、校園對外開放情形

（一）全國中小學校園停止對外開放。

（二）大專校院：

由各大專校院依實際校園狀況衡酌考量，如仍對外開放應遵守下列防疫原則：

1. 人員進入學校全面量測體溫，採實聯制並全程戴口罩。

2. 於人員出入密集地點規劃單一出入口，並設置體溫測量站。

四、100人以上大班採分班上課或遠距教學

（一）學校針對100人以上大班授課，應立即改善通風環境或調整授課方式（採分班上課或遠距教學等）；如實施遠距教學，仍需掌握學生到課狀況、學習情形，並檢核教學成效。

（二）同時學校啟動遠距教學後，仍需關懷學生身心健康，提醒學生每日要量測體溫；同時掌握學生動向，向學生宣導避免出入人多擁擠場所、聚會、旅遊或其他集會活動，並減少區域間的非必要移動，一旦外出就需誠實紀錄，以利日後可能需配合疫調使用，以免造成校園或社區防疫破口。

五、補習班及兒童課後照顧服務中心防疫措施

（一）全程戴口罩，採實名制、進出量測體溫、在入口處強制手部消毒並加強環境清潔消毒。

（二）如發燒或出現呼吸道症狀，應儘速就醫不上課。

（三）若無法達到前述防疫要求，應停止上課。

六、畢業典禮、畢業旅行、校外教學等活動辦理原則

（一）即日起至110年6月8日，請學校依指揮中心規定評估，並依據各縣市所訂防疫措施辦理；若各縣市未訂有相關規定，且經評估無法達到指揮中心防疫標準者，則延後辦理或停辦。

（二）畢業典禮若需辦理，建議採線上轉播方式辦理。

（三）屬第三級警戒區域（雙北市），前述活動應延後或暫停辦理；畢業典禮若需辦理，建議採線上轉播方式辦理。

七、請各級學校仍應持續依據指揮中心所發布最新防疫等級及措施辦理。

八、本案如有疑問請洽以下窗口：

（一）高教司：邱淑貞小姐(02)77366304/susan201907@mail.moe.gov.tw

（二）技職司：王孟禎小姐(02)77366165/meng@mail.moe.gov.tw。

（三）國教署學務校安組：

林欣郁小姐(04)37061357/e-3248@mail.k12ea.gov.tw；

胡文琳小姐(04)37061351/e-3309@mail.k12ea.gov.tw 。

（四）終身司：

補習班：賴靜儀小姐(02)7736-5679/asd5679@mail.moe.gov.tw

課照中心：呂佳玲小姐(02)7736-5699/ap3097@mail.moe.gov.tw