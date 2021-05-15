嘉義也祭雙北禁足令！準3級措施　公務員非必要勿赴雙北洽公活動

▲嘉義縣政府啟動三級防疫機制。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻，15日國內新增180本土案例，嘉義縣15日緊急召開應變會議，縣長翁章梁宣布嘉義縣採準3級防疫警戒，祭出11措施，各局處上緊發條全面啟動稽查與取締，違者絕不寬貸。

嘉義縣準3級防疫警戒11項措施：

一、外出全程戴口罩，避免參加集會及活動。

二、關閉休閒娛樂場所(視聽歌唱、理容業、健身中心等)。

三、關閉夜市。

四、人民團體及合作社停辦集會活動。

五、停止進香團與遶境相關活動。

六、宗教祭祀場所活動應落實實聯制與社交距離並加強清潔消毒。

七、停止校園對外開放及停辦校外活動。

八、觀光景點及場館應落實人流管制，無法管制者一律要求關閉。

九、職場及工作處所須落實防疫規定。

十、宴席活動建議延期或停止辦理。

十一、啟動醫療應變防疫SOP。

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翁章梁說，疫情緊張只有全民防疫意識抬高，才能建立全面防護網，即日起嘉義縣外出全程戴口罩、關閉夜市、停止進香團與遶境相關活動等11項措施；嘉義縣公務人員非必要性不要到雙北洽公、活動；必要參加者，務必做好防疫措施。

衛生局長趙紋華呼籲，本次強烈規定觀光景點及場館控制人流及落實防疫，無法管制者一律要求關閉，包括超市、賣場等，都必須有實聯制，控管人流，防疫需要內外夾攻，目前疫苗施接種率雖提升，仍呼籲符合接種條件者，請民眾盡速接種，另如曾出入雙北萬華等地民眾，更須提高警覺，若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請主動與所在地衛生局聯繫或撥1922，並儘速就醫，就醫採檢後，於接獲檢驗結果前，應留在住所不可外出。

目前縣內醫療資源佈署整備完竣，負壓隔離病床59床，專責加護病房10床、專責病房66床，掌握呼吸器279台、醫院及護理之家空床數共計552床，預防社區感染時，能有效能收治疑似病人與疏散因應。

此外，嘉縣將採更加嚴格防疫新措施，針對特定行業及夜市等人潮較多且難以保持社交距離場所，即日起停止營業至6月8日，翁章梁於應變會議中指示針對下列場所，責成經濟發展處及警察局等相關單位編組前往稽查勸導，請業者攤商共體時艱，積極配合政府防疫措施立即停業。

一、 特定行業(視聽歌唱業、美容理髮、三溫暖、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、夜店)、資訊休閒、電子遊戲場等休閒娛樂場所，經統計轄內列管之視聽歌唱業151家、理容業97家、資訊休閒業6家、電子遊戲場2家。

二、 縣內計有大林、朴子、新港、水上、太保後潭、梅山、中埔同仁、太保七主宮(彩虹)、溪口、竹崎、鹿草、布袋新塭、蒜頭、太保新埤、東石、麻魚寮、布袋過溝、布袋、頭橋、民雄、義竹等21個大小私人管理夜市。

經發處表示，為配合中央疫情指揮中心及縣府防疫會議決議，針對轄內特定行業、資訊休閒、電子遊戲場以及夜市等較難以保持社交距離場所，於今日起立即與警察局及相關單位合作編組，前往縣內店家及夜市勸導立即停止營業至6月8日。

後續也將不定期前往稽查，如未停業經勸導不配合者，縣府將依法開罰並勒令其停業，請業者攤商積極配合政府防疫政策，現階段需要更強的防疫規範，方能保護自己與家人，共同度過此次疫情。