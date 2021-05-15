　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義也祭雙北禁足令！準3級措施　公務員非必要勿赴雙北洽公活動

▲嘉義縣政府啟動三級防疫機制。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府啟動三級防疫機制。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻，15日國內新增180本土案例，嘉義縣15日緊急召開應變會議，縣長翁章梁宣布嘉義縣採準3級防疫警戒，祭出11措施，各局處上緊發條全面啟動稽查與取締，違者絕不寬貸。

嘉義縣準3級防疫警戒11項措施：
一、外出全程戴口罩，避免參加集會及活動。
二、關閉休閒娛樂場所(視聽歌唱、理容業、健身中心等)。
三、關閉夜市。
四、人民團體及合作社停辦集會活動。
五、停止進香團與遶境相關活動。
六、宗教祭祀場所活動應落實實聯制與社交距離並加強清潔消毒。
七、停止校園對外開放及停辦校外活動。
八、觀光景點及場館應落實人流管制，無法管制者一律要求關閉。
九、職場及工作處所須落實防疫規定。
十、宴席活動建議延期或停止辦理。
十一、啟動醫療應變防疫SOP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義縣政府啟動三級防疫機制。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，疫情緊張只有全民防疫意識抬高，才能建立全面防護網，即日起嘉義縣外出全程戴口罩、關閉夜市、停止進香團與遶境相關活動等11項措施；嘉義縣公務人員非必要性不要到雙北洽公、活動；必要參加者，務必做好防疫措施。

衛生局長趙紋華呼籲，本次強烈規定觀光景點及場館控制人流及落實防疫，無法管制者一律要求關閉，包括超市、賣場等，都必須有實聯制，控管人流，防疫需要內外夾攻，目前疫苗施接種率雖提升，仍呼籲符合接種條件者，請民眾盡速接種，另如曾出入雙北萬華等地民眾，更須提高警覺，若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請主動與所在地衛生局聯繫或撥1922，並儘速就醫，就醫採檢後，於接獲檢驗結果前，應留在住所不可外出。

目前縣內醫療資源佈署整備完竣，負壓隔離病床59床，專責加護病房10床、專責病房66床，掌握呼吸器279台、醫院及護理之家空床數共計552床，預防社區感染時，能有效能收治疑似病人與疏散因應。

此外，嘉縣將採更加嚴格防疫新措施，針對特定行業及夜市等人潮較多且難以保持社交距離場所，即日起停止營業至6月8日，翁章梁於應變會議中指示針對下列場所，責成經濟發展處及警察局等相關單位編組前往稽查勸導，請業者攤商共體時艱，積極配合政府防疫措施立即停業。

一、 特定行業(視聽歌唱業、美容理髮、三溫暖、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、夜店)、資訊休閒、電子遊戲場等休閒娛樂場所，經統計轄內列管之視聽歌唱業151家、理容業97家、資訊休閒業6家、電子遊戲場2家。
二、 縣內計有大林、朴子、新港、水上、太保後潭、梅山、中埔同仁、太保七主宮(彩虹)、溪口、竹崎、鹿草、布袋新塭、蒜頭、太保新埤、東石、麻魚寮、布袋過溝、布袋、頭橋、民雄、義竹等21個大小私人管理夜市。

經發處表示，為配合中央疫情指揮中心及縣府防疫會議決議，針對轄內特定行業、資訊休閒、電子遊戲場以及夜市等較難以保持社交距離場所，於今日起立即與警察局及相關單位合作編組，前往縣內店家及夜市勸導立即停止營業至6月8日。▲嘉義縣政府啟動三級防疫機制。（圖／嘉義縣政府提供）

後續也將不定期前往稽查，如未停業經勸導不配合者，縣府將依法開罰並勒令其停業，請業者攤商積極配合政府防疫政策，現階段需要更強的防疫規範，方能保護自己與家人，共同度過此次疫情。

ET快訊
萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人
快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離
負壓病房剩5成↓還不禁外籍人士來台　陳時中曝1點考量
5天炸245本土！7縣市分布曝「首出現台中確診」　網驚：萬華
快訊／離島全發布「禁台令」！澎、金、馬公務員禁止來台出差
快訊／萬華擺攤賣茶婦「姊姊也染疫」！送醫畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人

夫妻檔搭捷運口罩亂戴「嘴鼻外露」　被勸反嗆正義女：下車堵妳

國中會考近百考生出現發燒、呼吸道症狀　全台啟用68間備用試場

桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班、視情況居家辦公　

快訊／台鐵人流管制出爐！7車站平日4小時設「月台人數上限」

快訊／花蓮準三級警戒！「東大門夜市」停業7天…公務員暫緩出差

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人

夫妻檔搭捷運口罩亂戴「嘴鼻外露」　被勸反嗆正義女：下車堵妳

國中會考近百考生出現發燒、呼吸道症狀　全台啟用68間備用試場

桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班、視情況居家辦公　

快訊／台鐵人流管制出爐！7車站平日4小時設「月台人數上限」

快訊／花蓮準三級警戒！「東大門夜市」停業7天…公務員暫緩出差

遲早對決紅襪隊友飛利士　林哲瑄：他變肥了讓他跑一跑

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

余謙1.1局丟4分降二軍　中信、樂天各下放3人

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

科技廠防疫動起來　各大公司防疫新規一次看

嘉義東石先天宮旁堤岸驚見男浮屍！　檢警調查落水死因

麥當勞雙北「這時段」暫停內用外帶！得來速、歡樂送維持服務

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

最狂「垃圾屋」！屋內囤150噸雜物　7旬老夫妻住17年原因超心酸

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

快訊／暴增180例本土！89人在台北市

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

即／桃園市進入「準三級防疫」

更多熱門

相關新聞

東海商圈現況曝　民眾口罩戴緊緊：趕快離開

東海商圈現況曝　民眾口罩戴緊緊：趕快離開

新冠肺炎疫情全台大爆發，今（15日）新增本土180例，台中今年維持制今的「零確診」也宣告破功，新增一例本土案例「案1346」；今中市府公布足跡，多集中在東海商圈，《ETtoday新聞雲》記者下午3時許直擊東海商圈現場，發現路上雖然仍有人車，但行人口罩都戴緊緊，民眾受訪時也稱「可以趕快離開這裡，就趕快離開！」

即／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診

即／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診

雙北升三級警戒　士林地院暫緩開庭

雙北升三級警戒　士林地院暫緩開庭

侯友宜籲基桃宜列三級警戒　蘇貞昌這麼說

侯友宜籲基桃宜列三級警戒　蘇貞昌這麼說

石牌國中爆出「有家長確診」　學生採檢中

石牌國中爆出「有家長確診」　學生採檢中

關鍵字：

台灣防疫嘉義縣禁雙北

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面