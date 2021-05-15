不斷更新／雙北三級警戒　各縣市「防疫等級」緊急措施一次看！

▲高雄市大消毒 。（圖／記者吳世龍攝）



記者林冠吟／整理報導

國內疫情連環爆！台灣15日本土病例單日爆增180例，雙北更是緊急宣布進入「三級警戒」，同時頒布3大防疫措施，包含外出時全程戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上聚會、僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。主要目的是要將雙北單獨拉出，目的是把二、三級區域分開，避免二、三級區域間的非必要移動，避免病毒株的擴散，由於台灣屬於一日生活圈，目前也有7個縣市陸續跟進，升級為「準三級警戒」，全面比照三級警戒辦理，《ETtoaday新聞雲》為讀者整理各縣市的防疫等級情形。

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基隆市：準三級警戒

15日上午8點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。公有場館全面閉館1個月；廟口夜市14日起架設人流感測系統，限制1500人；基隆嶼亦暫停開放，封島1個月。

台北市：三級警戒

15日上午8點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。公有場館全面閉館1個月；17日起萬華政府機構實施異地辦公；龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場、建國假日玉市、建國假日藝文特區5處暫停營業。

新北市：三級警戒

15日上午8點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。公有場館全面閉館1個月，全市校園6月8日前暫停對外開放，校外教學、畢業旅行活動延後辦理，畢業典禮改以線上舉行、校際活動暫停。



桃園市：準三級警戒

15日0點宣導，晚上6點開始八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業。四大夜市即日起暫停營業至5月28日、社區大學及樂齡學習中心，停止關懷據點、共餐服務、長照與社福機構禁止探視、學校游泳教學、校園室內外空間借用、校園開放市民運動的戶外場地暫停開放至6月8日；國、高中畢業典禮統一線上舉行，戶外教學全面暫停。下周一起，政府機構實施彈性居家辦公。

新竹市：準三級警戒

八大場所暫停營業，時間直到6月8日。校園全面暫停對外開放，動物園、南寮旅服中心等休閒娛樂場所暫停開放。

新竹縣：二級警戒

15日晚間6時起，八大行業暫停營業至6月8日。暫停龍舟競賽、夜市、溫泉、社區大學、樂齡學習中心、成人基本教育班、新住民學習中心及各數位機會中心、縣內國中小的社區共讀站等，即日起停課、停止開放到6月8日。

苗栗縣：準三級警戒

15日晚間6時起，八大行業暫停營業至6月8日。10類娛樂場所15日晚間6時自6/8暫停營業，高中以下畢業旅行、校外教學全面暫停、限縮畢業典禮人數，校園暫停對外開放，社區共餐設隔板、維持梅花座。雪霸國家公園暫停開放。

台中市：二級警戒

11大行業即日起自6/8暫停營業，全市所有夜市暫停營業、宗教場所也暫停團體活動，禁止大型遊覽車進入停放、暫停10處社區照顧關懷據點服務，將23處共餐據點改為送餐服務。百貨公司正常營業，但採取實聯制入場。23行業暫停營業，含三溫暖、健身房、指壓、油壓等，其中有確診者足跡的東海商圈15日起禁止現場飲食。



南投縣：準三級警戒

即日起八大行業停止營業。畢業典禮應採梅花座、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食。

彰化縣：二級警戒

所有夜市暫停營業、暫停跨縣市與縣內宮廟進香，宮廟周邊2公里禁止大型遊覽車進入。

雲林縣：準三級警戒

十大行業暫停營業至5月28日。暫緩校外教學及校園畢業旅行、公園場地暫停借用、各市場夜市店家禁止試吃。



嘉義縣：準三級警戒

比照三級警戒辦理。

嘉義市：二級警戒

暫停校園與市立體育場開放外借、6月8日前建議暫停校園集會活動、校外教學與畢業旅行、暫停公園場地借用；禁止各市場夜市店家試吃。

台南市：二級警戒

台南市所屬各級學校暫時全面禁止對外開放，民眾未經許可不得進入校園，跨縣市戶外教學及參訪、畢業旅行一律停辦。八大行業若未做好實名制應停止營業。

高雄市：準三級警戒

6/8日前取消藝文活動。

屏東縣：準三級警戒

墾丁國家公園管理處暫停開放、各校畢業典禮全面延期、全國柔道錦標賽延期。

宜蘭縣：準三級警戒

暫停開放校園，校外教學、畢業旅行活動延後辦理，畢業典禮改以線上舉行、校際活動暫停。8大行業暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖、夜店業、成人用品零售業也暫停營業。同時關閉16處風景區至6月8日，5月17日至5月28日不提供賞鯨、登龜山島與繞島行程服務。

此外，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區、員山生態教育館、南澳生態教育館、冬山生態館及自然步道，即日起至28日全面封閉。

花蓮縣：準三級警戒

東大門夜市自15日起僅供外帶，16日起暫停營業，照常架設紅外線體溫偵測儀、實施總量管制，限制5000人。

台東縣：準三級警戒

5/22台東Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停延期。

澎湖縣：二級警戒、頒布禁台令

加強稽查八大行業實聯制、量體溫與社交距離等，若未符合規定，將從重開罰，必要時勒令停業。重啟港埠入境紅外線體溫儀、縣內廟會、大型活動全面暫停或延期、各校畢業典禮、畢業旅行、校外教學及大型體育活動若在6/8前舉辦，全面取消。



金門縣：二級警戒、頒布禁台令

14日起部分坑道暫停對外開放。校園暫停對外開放、縮小畢業典禮規模，如持續擴大，將改採線上辦理。

連江縣：二級警戒、頒布禁台令

28日前全面暫停赴台公務。

三級警戒防疫指引：

1.外出時全程戴口罩

2.停止室內5人以上、室外10人以上聚會

3.僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

4. 自我健康監測（有症狀應就醫）

5. 營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離

6. 職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）

7. 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶

8. 婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消

9. 公共場域、大眾運輸加強清消