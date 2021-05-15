台南完成板橋搭自強號到台南確診個案足跡消毒　黃偉哲親自親察消毒作業

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局15日凌晨1時即展開消毒工作，已完成從板橋搭乘117次自強號之確診個案足跡之消毒，包括台南火車站內、外、地下道及周遭環境進行全面性消毒，並已排定從5月12日起至6月8日，針對各交通場站、大型營業場所、觀光景點及商圈等場址，定期清消作業。

新冠肺炎疫情大爆發，台南市政府已連續多日進行環境大清毒，台南市長黃偉哲15日視察台南轉運站執行情況，強調會在人潮聚集之處徹底消毒，不放過任何可能之地，也再次呼籲民眾一同響應做好居家環境消毒，以及個人防護，以遠離病毒威脅。

交通站場是全台大眾往來交滙點，在防疫上重中之重，雖然12日環保局清潔隊已完成全市103處大、小交通場站及周圍環境消毒，但為降低可能風險，15日下午又赴北區台南轉運站消毒並出動砲霧車協助。

環保局表示，疫情升溫以來，環境消毒噴藥工作一直持續未曾中斷。12日噴藥重點為交通站場及周遭50公尺範圍，同時也配合衛生局作業到安南區廟宇噴藥。14日除了到17所國中教育會考試場噴藥，也到億載金城、奇美博物館等知名觀光景點進行預防性噴藥，15日再一次加強交通場站消毒。

高溫炎熱，氣溫高達攝氏30度以上，清潔隊員戴口罩、護目鏡、手套等全副武裝或身揹消毒機具、或推著消毒機具在消毒場所來回穿梭工作，衣服幾乎溼透，卻沒有人停下來休息，只是偶而用手擦去汗水，工作精神與態度，民眾看了都在內心默默致謝，也希望疫情能早日遠離。

據了解，台南市衛生局15日凌晨3時30分電話通報台鐵，14日有一旅客由板橋站搭乘117次（PP）至台南站（PPT1073座位第2車34號）新冠肺炎確診，該編組已坐14日146次回七堵，已通知七堵機務段進行車廂消毒，並請板橋站、台南站加強車站消毒。

因該個案是在台北萬華，因雙北疫情十分嚴重，個案家人擔心個案感疫，所以要求個案回台南以便萬一染疫就醫及照顧方便，個案依家人要求搭台返回台南，並由家屬接人，直接前往台南市防疫專責醫院就醫檢查，結果確診感染新冠肺炎，即依防疫規定馬上進行住院隔離，衛生局除通報中央疫情指揮中心，初步進行疫調，目前調查個案在回台南之前並不知自己感染，除在所搭台鐵車廂外，個案在台南只接觸其家屬，並未接觸其他人，台南市衛生局已依防疫SOP進行消毒及匡列個案家屬隔離檢疫。車廂部分則待中央防疫指揮中心指揮。

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