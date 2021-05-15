　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南完成板橋搭自強號到台南確診個案足跡消毒　黃偉哲親自親察消毒作業

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局15日凌晨1時即展開消毒工作，已完成從板橋搭乘117次自強號之確診個案足跡之消毒，包括台南火車站內、外、地下道及周遭環境進行全面性消毒，並已排定從5月12日起至6月8日，針對各交通場站、大型營業場所、觀光景點及商圈等場址，定期清消作業。

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新冠肺炎疫情大爆發，台南市政府已連續多日進行環境大清毒，台南市長黃偉哲15日視察台南轉運站執行情況，強調會在人潮聚集之處徹底消毒，不放過任何可能之地，也再次呼籲民眾一同響應做好居家環境消毒，以及個人防護，以遠離病毒威脅。

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通站場是全台大眾往來交滙點，在防疫上重中之重，雖然12日環保局清潔隊已完成全市103處大、小交通場站及周圍環境消毒，但為降低可能風險，15日下午又赴北區台南轉運站消毒並出動砲霧車協助。

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，疫情升溫以來，環境消毒噴藥工作一直持續未曾中斷。12日噴藥重點為交通站場及周遭50公尺範圍，同時也配合衛生局作業到安南區廟宇噴藥。14日除了到17所國中教育會考試場噴藥，也到億載金城、奇美博物館等知名觀光景點進行預防性噴藥，15日再一次加強交通場站消毒。

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高溫炎熱，氣溫高達攝氏30度以上，清潔隊員戴口罩、護目鏡、手套等全副武裝或身揹消毒機具、或推著消毒機具在消毒場所來回穿梭工作，衣服幾乎溼透，卻沒有人停下來休息，只是偶而用手擦去汗水，工作精神與態度，民眾看了都在內心默默致謝，也希望疫情能早日遠離。

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市衛生局15日凌晨3時30分電話通報台鐵，14日有一旅客由板橋站搭乘117次（PP）至台南站（PPT1073座位第2車34號）新冠肺炎確診，該編組已坐14日146次回七堵，已通知七堵機務段進行車廂消毒，並請板橋站、台南站加強車站消毒。

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因該個案是在台北萬華，因雙北疫情十分嚴重，個案家人擔心個案感疫，所以要求個案回台南以便萬一染疫就醫及照顧方便，個案依家人要求搭台返回台南，並由家屬接人，直接前往台南市防疫專責醫院就醫檢查，結果確診感染新冠肺炎，即依防疫規定馬上進行住院隔離，衛生局除通報中央疫情指揮中心，初步進行疫調，目前調查個案在回台南之前並不知自己感染，除在所搭台鐵車廂外，個案在台南只接觸其家屬，並未接觸其他人，台南市衛生局已依防疫SOP進行消毒及匡列個案家屬隔離檢疫。車廂部分則待中央防疫指揮中心指揮。

「東元廣角吸入式捕蚊燈」市價980元，特價699元，買一送一

ET快訊
快訊／母親節連2天「很close接觸」！　台中確診者女友發燒
實名制神器！來申請「自己的QR code」　出入不用一直手寫
快訊／新北板橋聯醫、台北醫院　預備高風險區免費快篩
美醫提「口罩要戴兩層」！陳時中回應了
快訊／鄭文燦宣布：桃園市進入「準三級防疫」 　關閉縣內4夜市
台灣本土疫情何時能趨緩？陳時中坦言很難：這次規模很大
快訊／回彰化老家染疫！台中確診者足跡曝光　集中東海商圈
自稱「去萬華買竹筍」染疫！陳時中：後來發現有另外關係在

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣一日生活圈 　安泰醫院榮譽院長蘇清泉：非必要減少外出

台南完成板橋搭自強號到台南確診個案足跡消毒　黃偉哲親自親察消毒作業

雲科大、虎尾科技大學5月17日起　全校全面啟動遠距教學　

停止進香活動！雲林北港朝天宮致電登記進香團取消

荔枝椿象花蓮現蹤！噴臭汁引發過敏、傷作物　4防治法很有效

台東針對八大場所防疫聯合稽查　不配合直接開罰最重勒令停業

因應北部疫情大爆發　台南加強醫療院所篩檢防護嚴守社區防線！

國中會考首日　新竹考場1考生「體溫升高」啟動備用考場

雲林縣國中會考逾30人缺考　1人發燒啟動備用教室

花蓮市區9處裝卸貨專用停車格　5／15起收費違停者開罰

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

台灣一日生活圈 　安泰醫院榮譽院長蘇清泉：非必要減少外出

台南完成板橋搭自強號到台南確診個案足跡消毒　黃偉哲親自親察消毒作業

雲科大、虎尾科技大學5月17日起　全校全面啟動遠距教學　

停止進香活動！雲林北港朝天宮致電登記進香團取消

荔枝椿象花蓮現蹤！噴臭汁引發過敏、傷作物　4防治法很有效

台東針對八大場所防疫聯合稽查　不配合直接開罰最重勒令停業

因應北部疫情大爆發　台南加強醫療院所篩檢防護嚴守社區防線！

國中會考首日　新竹考場1考生「體溫升高」啟動備用考場

雲林縣國中會考逾30人缺考　1人發燒啟動備用教室

花蓮市區9處裝卸貨專用停車格　5／15起收費違停者開罰

石牌國中爆「有家長確診」學生採檢中　校方公告流出

一線急診醫530字心急發聲！　籲「這類民眾」分流篩檢：沒人是局外人

萌貓大抱枕！孩狂嚕撒嬌　牠滿臉無奈看媽：請支援收嬰

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

府院12小時急應變　蘇貞昌：早上8點總統官邸會議拍板升級

左邊7kg卻像幼貓！「壯碩大虎斑」對比驚人　爸曝：牠們都同歲...

快訊／雙北國軍單位　17日起採異地辦公、會議採視訊實施

雄獅、東南旅遊4旅行社暫停6／8前行程！可全額退費、改期

雙北升三級「民眾瘋搶物資」搬空貨架　陳時中：沒必要！

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

高雄女返蘆洲確診！214人採檢出爐

瑞豐火燒車！夜市自備百萬消防車搶救

台南5個分局啟動臨檢八大行業稽查實聯制

雲科大、虎尾科大5月17日全面啟動遠距教學　

南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都載走了

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

日產「狂野魔女」越級打怪　撞砂石車慘毀容

加強防疫聯合稽查　血汗釣蝦場＋無牌摩鐵曝光

台南燈籠在日掀起風潮

信守承諾服刑不支薪　傅崐萁捐228萬助弱勢

守護東部淨土　徐榛蔚下達防疫動員令

桃園莊敬國小宣布「停課到月底」　停課復課通知曝光

台南加強醫療院所篩檢防護嚴守社區防線！

荔枝椿象噴臭汁引發過敏傷作物　4防治法有效

更多熱門

相關新聞

雙北3級警戒　黃偉哲：民眾儘量別去外縣市

雙北3級警戒　黃偉哲：民眾儘量別去外縣市

雙北疫情大爆發，提升防疫警戒第3級，外界質疑台南市是否會有「限北令」，台南市長黃偉哲指出，其實由於各地疫情狀況都不一致，他呼籲市民盡量能夠不要到外縣市去，也不要屯積民生物資。

「深澳鐵道自行車」2景點停業到5/28

「深澳鐵道自行車」2景點停業到5/28

聯醫工會急發5聲明：非緊急不要去急診

聯醫工會急發5聲明：非緊急不要去急診

屏東縣即起「準三級警戒」　墾丁大街人車分流管制

屏東縣即起「準三級警戒」　墾丁大街人車分流管制

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台南

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面