彰化市「供二停五」？市長攜73里長為民請命　求台中多給一點水

記者鄧木卿、唐詠絮／彰化報導

「供五停二」限水已一個多月，但供水狀況卻不穩定，彰化市甚至出現「供四停三」、甚至一周只供水兩天的窘境，彰化市民苦不堪言，怨聲載道，里長們15日上午群集彰化市公所，和市長林世賢一起替市民「為水請命」，希望基於彰化與台中為生命共同體，請台中市6月之前多挹注彰化市自來水源，並要求水公司供水穩定。

▲▼彰化市長林世賢和73名里長為民請命，希望台中多給一點水，也要求水公盡速缺水問題。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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台灣面臨56年來最嚴峻的旱象，尤其中南部水情吃緊，不僅早已實施減壓供水措施，中部地區更從4月6日開始實施「供五停二」的限水，不過彰化某些地區位於供水線末端，因此缺水情況更為嚴重。

彰化市全市一天的民生用水約8萬噸，主要由台中系統供水。自從4月限水開始之後，供應量逐漸降低到目前4萬噸，即便伏流水自有水源可陸續供水，但距離彰化市需要之水量，仍然有很大的差距，這陣子供水更是愈來愈不穩定。

▲彰化市不少用戶的碗盤已多天沒自來水可洗。

家住西安里的林先生，打電話到市公所吐苦水，原本預計在週四恢復供水，但是到了週五下午，打開水龍頭竟然滴水未見；介壽里里長蔡美香也說，最近台中送水量少，導致里內第20鄰整棟公寓無水可用。

中正里里長林令宗抱怨，不是說供五停二嗎？為何停水四天還等不到水；桃源里里長曹幸財也慨歎，由於供水極不穩定，現在聽到電話鈴聲都會緊張，遇到里民投訴無水可用，完全無法回答。彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁更大聲呼籲，彰化市民缺水之苦一定要被重視！

為了挽救水情，林世賢除了獻策中央利用烏溪取用水源，開發伏流水，並提供25個地點共73筆土地供自來水公司鑿井評估之用，也協調私人土地鑿井開發新水源。預計最晚6月1日可提供4萬噸做為彰化市自來水源，保障彰化市民民生用水的50%，降低對台中市水源依賴。

林世賢在記者會上更向台中市喊話，基於彰化與台中為生命共同體，不管是供五停二，或供四停三，彰化市民都能諒解此次缺水為百年大旱，市民們除了改變生活習慣，節約用水之外，也希望台中市能夠多給彰化一點水，讓彰化市民脫離苦等無水的夢魘。

台水第11區管理處表示，德基水庫僅剩2.5%，鯉魚潭水庫亦僅有3.4%，北彰化地區因水源量不足，需仰賴台中支援水量，因位處其管線末端，復水快慢端視支援水量到達時間及量多寡影響，實施至第六次分區供水，因水源量較不穩定導致復水時間較晚。

水利署昨天邀集台水公司、彰化縣政府、國防部召開北彰地區分區供水作業策進會議，相關決議摘要如下：

1，為因應北彰地區水壓不足，四區處即刻增加自支援瞬時水量。

2，5月19日分區供水前完成以下事項：台水公司新鑿2口井請完成併入系統增每日0.6萬噸水源；趕辦烏溪伏流水工程及淨水設備再增加每日0.8萬噸水源；分區供水量以全週總量管制，適度提高復水量，加速復水時程；國軍調配支援4部水車，請11區處完成各供水站增設11點及增加水車載水點，增加支援水量減緩分區供水對民眾之衝擊。

台水11區配合水利署開發水源，已在5月5日完成第一階段烏溪伏流水每日1萬噸供水，並加速趕辦烏溪伏流水淨水設備及鑿井工程，預計5月19日可再增加每日1.4萬噸供水，另復水較遲的管末及高地區，5月17日再增設11處加水站，以減輕民眾用水負擔。