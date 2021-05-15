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會考社會圖表題達5成！　綠蠵龜、台灣雲豹、太陽能發電入題

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩並手部消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應試。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

在嚴峻疫情的考驗下，110年國中會考今（15日）舉行。會考首日、首節登場的科目為社會科，國中社會科教師分析，這次的試題重視圖表運用，評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力，此外，試題取材跨學科，評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識的能力。

新北市中平國中地理科老師賈生玲說明，這次的試題皆為四選一的選擇題，圖表型試題佔比超過50%。賈生玲提到，這次的試題內容由淺而深，符合「難易適中」的原則，評量學生不同層次能力的學習成果；試題的閱讀量符合素養命題中為鋪陳必要情境所做的安排，但在時間內仍可從容作答完成。

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賈生玲舉例說明，試題重視圖表資料運用的適當性與正確性，評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力。像是第19題，以台灣目前四個國家風景區(包括花東縱谷、東部海岸、澎湖及雲嘉南濱海國家風景區)在其範圍內設置的北回歸線標誌進行命題，評量學生是否能從表中設置地點的經緯度判斷，何者位於雲嘉南濱 海國家風景區範圍內。

第28題，以2008年至 2014年台灣不同規模的國小校數及在校學生總數變化趨勢圖，分析其變化原因與何種社會現象關係密切。第40題，本題主要評量學生是否能從圖中提供的陣營分類，轉譯此為哪一場戰爭的兩個陣營，並推論圖中的甲、乙最可能分別是哪兩個國家。

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷說明，這次的試題取材貼近日常生活情境，兼具生活化與多樣性，使社會科學習更具意義。例如第1題，以觀光局推出探索圖中十個島嶼的活動為命題，評量學生是 否能從題幹中規劃的行程內容，判斷到圖中哪些島嶼旅遊的順序。第42題，以聲稱具有療效的床墊廣告，遭相關單位以違反《藥事法》調查為例，評量學生能否判斷不實廣告的主管機關，及刑事訴訟案件 偵查與審理的機關。

陳莉婷也說明，試題取材與時事新聞相連結，著重學科知識的實用性。例如第 43題，以潛水客在網路分享自己潛水過程中觸碰綠蠵龜的影片，因涉嫌違反 《野生動物保育法》，可能面臨有期徒刑的處罰為例，評量學生是否能判斷不服判決結果的權利救濟程序。

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）

新北市福營國中社公民老師卓旻寧也表示，這次試題取材結合重大議題，著重學科知識的多元性。例如第20題，印度與法國於2015年宣布推動國際太陽能聯盟，計畫讓 121個擁有豐富太陽能資源的國家加入，提供資金協助成員國發展乾淨且負擔得起的太陽能發電為命題，評量學生是否能從選項中推論出 121 個國家最不可能位於哪個地區。題組61~63題，以糧食議題為例，評量學生是否具備解決糧食分配不均的觀念與可行的作法。

卓旻寧強調，這次試題取材跨學科統整，評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識的能力。例如第54題，以某年世界新生兒性別比為106，評量學生是否能根據圖中資料，判斷何者最可能是造成甲國性別比為114社會現象的描述。第59題，本題主要評量學生是否能從提供的選文中，判斷受訪者目擊台 灣雲豹的地點，並推論這個地點應為哪些原住民族的主要分布地區。

至於有無跟疫情相關考題？卓旻寧說，公民最貼近生活的科目，今年公民皆無疫情考題。

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