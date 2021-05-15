雙北三級警戒「不是叫你逃難」　美女醫神解析：大家不用囤泡麵

記者劉維榛／綜合報導

14日炸出180本土案例，讓指揮官陳時中下令，雙北市即刻升高「三級防疫警戒」，防疫關鍵重點為「停止室內5人以上，室外10人以上聚會」，而美女醫師林靜儀表示，盼國人一起阻斷傳播鏈，更用幽默口吻直呼，「不是叫你當作要逃難！」

▲醫師呼籲，大家別蜂擁賣場搶物資！（圖／記者謝盛帆攝）

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醫師林靜儀在粉專表示，雙北升至三級警戒目的，就是為了阻斷傳播鏈，「不是叫你當作要逃難」。防疫指引懶人包中，尤其禁止「室內5人以上，室外10人以上聚會」影響最大，林靜儀解釋，限制是指親友聚會飲宴等非必要聚集，但大家依舊須照常上班上課。

另外，落實「實聯制」更是防疫必要手段，林靜儀直呼，「一般經濟活動譬如購物消費、飲食，只要能夠落實實名制，並且保持社交距離，都能維持正常運作，就是不用狂買泡麵回家囤啦你各位！」

▲賣場結帳大排隊。（圖／記者沈繼昌攝）



文章曝光後，底下網友紛紛祈禱，「兩週後見分曉，希望能控制下來」、「賣場人擠人反而危險」、「不是要你逃難，既貼切又好笑」、「還要不要囤貨囤糧，夠用就好」、「希望今天是最壞的一天」、「口罩戴好，很重要，一堆人口罩不遮鼻到底是在戴什麼啦」、「早上經過傳統市場 ，還是有一堆叔伯輩們不帶口罩」、「連台中南區的全聯都超誇張，人爆炸滿！本來要去買午餐食材，只好掉頭回家」。