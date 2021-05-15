雙北三級警戒　蔡英文：嚴守防疫指引、團結守住台灣

▲蔡英文呼籲國人，團結守住台灣。（圖／翻攝蔡英文官方LINE帳號）



記者蔡文鈴／台北報導

雙北疫情增溫升級至三級警戒，指揮中心15日公布新增確診達180例，台北佔89人、新北佔75人。對此，總統蔡英文透過官方LINE帳號提醒國人，嚴守防疫指引，團結守住台灣。

針對國疫情狀況，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中召開臨時記者會宣布，5/15-5/28台北市、新北市進入第三級防疫警戒，並發布9大防疫指引，全國也將施行新的因應措施，強化防疫。

蔡英文向國人喊話，「台灣有能力也有信心，請大家不必過度恐慌，我們一定會再次度過難關。」

9大防疫規範：

1.外出時全程佩戴口罩

2.避免不必要移動、活動或集會

3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會

4.自我健康監測（有症狀應就醫）

5.營業場所及洽機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離

6.職場及工作所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如異地、遠距辦公、彈性時間上班）

7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶

8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消

9.公共場域、大眾運輸加強清消