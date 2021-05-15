雙北升三級警戒！記者會宣布「各項措施懶人包」一次看

▲15日上午記者會宣布多項防疫措施。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄺郁庭、周亭瑋／整理報導

台灣本土疫情失守，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中15日上午緊急召開記者會，宣布新增180例確診，雙北將在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，並宣布各項相關限制措施。《ETtoday新聞雲》整理記者會上公布的各項措施懶人包，讓民眾一目了然。

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▲雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

●第三級警戒措施

台北市、新北市在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，相關限制措施包含「外出全程佩戴口罩」、「停止室內5人以上，室外10人以上聚會」、「僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉」、「營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離」。

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●國中會考正常舉行

15日的國中會考，教育部指出，會考正常舉行，上午考生陸續進到考場經過量測，有60位學生體溫異常，依規定進到48間防疫備用考場。

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●不停止上班上課

蘇貞昌表示，即便升三級警戒，但沒有停止上班上課，也會加強照規範要求防疫實施。

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▲雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

●客運減班5成

交通部公路總局已發函通知客運業者，雙北市升級為第三級，屆時客運業者將動態調整並減少班次，鼓勵員工盡量休假。

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●餐飲實名制、外送型態持續進行

陳時中表示，外送有維生必要性，不會要求暫停，但餐廳做不到要停止營業。餐飲業則是要落實實聯制，如果無法落實，就要外帶，如果無法做要停業，婚喪禮要落實實聯制並加強傾銷，公共場域大眾運輸也要加強清消。

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