自強旅客「住萬華」！板橋搭車回台南…家人憂染疫急送醫院確診了

▲確診旅客板橋搭自強號到台南，台鐵緊急進行消毒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎本土疫情爆炸，行政院長蘇貞昌會同中央疫情指揮中心指揮官等人宣布，再添180例本土確診個案，其中43例出自萬華。14日有消息傳出，有確診者於板橋站搭乘117次自強號到台南車站。據了解，該個案平時住台北萬華，家人擔心個案會因此染疫，於是要求個案返回台南老家，不料，直衝醫院卻發現染疫。

台南市衛生局15日凌晨3時30分電話通報台鐵，14日有一旅客由板橋站搭乘117次（PP）至台南站（PPT1073座位第2車34號）新冠肺炎確診，該編組已坐14日146次回七堵，已通知七堵機務段進行車廂消毒，並請板橋站、台南站加強車站消毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，該個案是平時居住在台北市萬華區，由於雙北疫情十分嚴重，家人擔心個案染疫，所以要求個案回台南老家，若不幸染疫可就近就醫、家人照顧方便。個案依家人要求搭台鐵返回台南，並由家屬接人，直接前往台南市防疫專責醫院就醫檢查，結果確診感染新冠肺炎，隨即依照防疫規定馬上進行住院隔離。

衛生局緊急通報中央疫情指揮中心，初步進行疫調得知，個案在回台南前並不知自己感染，除了在所搭台鐵車廂外，個案在台南只有與家人接觸，並未接觸到其他人，台南市衛生局已依防疫SOP進行消毒及匡列個案家屬隔離檢疫。