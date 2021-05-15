超市賣場再湧人潮！雙北升三級民瘋搶　貨架瞬間全掃空了

▲雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，貨架瞬間全空，圖為家樂福現況。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

行政院今（15）日一早召開記者會，宣布雙北自5/15至5/28升為三級防疫警戒，而賣場、超市也因此再度湧入大批人潮搶購民生物品；全聯、家樂福、大潤發等各大賣場的貨架，瞬間被一掃而空，尤其人人狂搶泡麵、衛生紙。不過超市並未在此次警戒限制開放的範圍內，因此「所有賣場及超市、超商都仍會正常營業」。

▲雙北防疫升三級，民眾湧入賣場搶貨，瞬間隊伍大排長龍，圖為全聯狀況。（圖／記者許靖騏攝）



▲新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，圖為家樂福現況。（圖／記者林敬旻攝）

此次雙北防疫升級三級，各大娛樂場所關閉，而量販超市及超商賣場並未在此限制範圍內，因此「仍可正常營業」，不過民眾進入賣場前都必須佩戴口罩。家樂福更開出第一槍實施「實聯制」，全台各門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店都實施，消費者經由掃描QR Code，從LINE系統快速進行登記，並選擇身份為賣場訪客或洽商訪客，按下同意後再填寫姓名、電話、逛哪間門市店名及共幾人一起到訪。

▲▼雙北升三級，賣場超市再度湧入人潮掃貨，貨架瞬間被掃空，圖為全聯賣場狀況。（圖／記者李佳蓉攝）

▲▼雙北防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，圖為大潤發現況。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼雙北防疫升三級，民眾湧入賣場搶貨，生鮮、民生用品都被搶空，圖為全聯狀況。（圖／記者許靖騏攝）

▲雙北防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買，貨架瞬間被掃空，圖為家樂福現況。（圖／記者林敬旻攝）