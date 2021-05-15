雙北升三級！陳時中：外送有必要性不會停　違規社交聚會有裁罰

▲政院公布三級警戒應額外關閉場所。（圖／記者陳家祥攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒，休閒八大場所即期關閉，其他場所從下午4時開始執行，實施時間到5/15~5/28，外出時要強制戴口罩，也要停止室內5人、室外10人以上社交聚會，被查獲違規者，會依照傳染病防治法開罰，裁罰金額有待與法制組研議。

防疫相關規範為減少流動風險、降低聚會規模、餐飲食連制、強化防疫新生活。外出時要強制戴口罩，停止5人、室外10人以上社交聚會，營業場所洽公場所落實人流管制，要戴口罩保持社交距離，需要強制來執行，職場與工作處所，要持續遵守企業防疫指引規定。

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餐飲要落實防疫措施，如果無法落實，就要外帶，如果無法做要停業，婚喪禮要落實實聯制並加強傾銷，公共場域大眾運輸也要加強清消。

陳時中表示，外送有維生必要性，不會要求暫停，但餐廳做不到要停止營業。有媒體問到停止室內5人、室外10人以上聚會，是否代表無法上班、上學？陳時中回應，聚會是指「家庭社交聚會」，不是在營業場所做相關規定。

陳時中強調，疫情是變動的，病毒無所不在，會根據很多情形產生不同的變化，無法用模式去預測，雖然指揮中心一直強調「超前部署」，但如果做得太早，可能讓人例、物力無法處理，對疫情控制不是好的辦法，此次是看社區疫情發展並參考專家意見，才做出升級決定。面對媒體詢問萬華是否會封區？陳時中也回應，要隨時根據疫情並畫專家意見做修訂。