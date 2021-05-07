懷孕遭婆婆酸空包彈！「10週寶寶真的沒心跳」還補刀：妳看吧

▲寶寶沒了，讓女子非常難過，沒想到婆婆還補刀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

女生迎來懷孕時，都會希望和家人分享喜悅。一名女子好不容易懷孕了，便開心的向婆婆報喜，沒想到卻被狠酸「不要高興的太早啦，搞不好是空包彈嘞」，後來她去醫院檢查，果真發現10週的寶寶沒了心跳，讓她心情瞬間難過不已，結果婆婆還在說風涼話，「妳看吧，我從一開始就跟妳說是空包彈了啊」，讓她心寒至極。

該名女子於《靠北婆婆2.0》發文提到，和先生結婚1年終於懷孕了，原本很開心的向婆婆分享喜悅，然而婆婆卻酸言酸語的表示，「不要高興太早啦，搞不好是空包彈勒。」沒想到被婆婆說中，寶寶在10週時沒有心跳，確定是空包彈，最後只能流掉。

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▲女子心痛，沒想到婆婆一語成讖。（圖／取自pixabay）

當她從醫院回家難過的和婆婆說時，婆婆竟稱「妳看吧～我從一開始就跟妳說是空包彈了阿～我越會擔心的事情吼！越會發生啦。」讓女網友心痛表示「寶寶沒了，我們真的很難過…說真的妳也是當人家媽媽的，講話有必要這樣酸、這樣（詛咒？）嗎？」

文章一出，立刻引發網友們的怒火，痛批「如果是我，絕對賞她2巴掌！」、「下次懷孕的時候就不要告知她了，免得再被詛咒」、「心態很有問題ㄟ」、「真的嘴巴很沒口德，就是有這種巫婆，真的很討厭」、「年紀那麼大，嘴巴還那麼壞」。

▲不少網友痛批「真的很沒口德」。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）