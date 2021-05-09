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5個月孕肚太會藏！嫩媽停「婦幼車位」被挑釁　駕駛嗆：又沒懷孕

▲婦幼車位。（圖／新北市交通局）

▲婦幼車位。（圖／新北市交通局）

記者黃可昀／綜合報導

現在很多年輕媽咪會透過飲食控制、穿搭讓自己孕肚看起來沒那麼大，有些孕婦也天生就瘦瘦的，看起來就像是小腹微凸而已，很難聯想到是懷孕，沒想到會因此鬧出爭議！一名懷孕5個多月的孕婦表示，她日前去醫院停婦幼車位，由於狠會藏肚，竟然被其他人指責「又沒懷孕！幹嘛停孕婦車位？」

這位媽媽在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片，當時她懷有5個月身孕，但穿著寬鬆洋裝幾乎看不出肚子，四肢也相當纖細，沒說的話不會發現肚子裡有個小寶寶，但也因此增加不少困擾，比如說醫院車位常常一位難求，她有時候會停在婦幼車位，怎料某天竟然遭到其他駕駛質疑。

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▲▼太會藏肚被懷疑根本沒懷孕。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲太會藏肚被懷疑根本沒懷孕。（圖／翻攝自爆怨2公社）

才剛停好車，隔壁男駕駛就語帶諷刺地說，「又沒懷孕！幹嘛停孕婦車位？」當下原PO立刻拿出停車證明給對方看，證實自己真的懷有身孕，結果對方仍堅持不信，只因為原PO肚子看起來相當平坦。原PO事後哭著打電話給老公，「有懷孕大家看不出來真的很麻煩很可憐！」

網友鼓勵她，「哈哈哈哈哈我當初也是一樣，懷孕被當作胖」、「5、6個月藏肚的孕婦滿多的」、「呃....目前生完6個月了！我兒子還在問我：媽媽，你肚子裡還有小寶寶」、「發現自己沒懷孕肚子比你大」、「我一直到8個月都快要生了才第一次被讓座」。

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