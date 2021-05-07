為了逃避坐牢狂生子！　女10年連生5孩「來不及再懷孕」這次慘了

▲女子竟然利用生小孩逃避坐牢。（圖／翻攝自現代快報）

記者李振慧／綜合報導

江蘇連雲港市東海縣一名女罪犯為了逃避刑責，竟然利用懷孕生孩子的方式，讓自己可以暫時不用坐牢，然而當監外執行期間臨近結束時，就會算準時間讓自己再懷孕，10年來就這樣生了5名小孩。

《現代快報》報導，女子王紅（化名）2009年因為竊盜罪被判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年，結果在緩刑期間多次犯案，於2011年11月被法院撤銷緩刑，數罪併罰判處有期徒刑9年6個月，不過當時她懷著身孕，便讓她可以暫予監外執行，沒想到她從此一再惡意懷孕。

過去10年的時間裡，王紅只要監外執行期間臨近結束，就會刻意讓自己懷孕，一直到今年3月，眼看期限快到，一直想要懷孕的她這次遲遲沒有成功，竟然傳簡訊給東海縣駝峰司法所所長「請假」，上面寫著，「所長，我外出1個月，懷孕了再回來」，人便突然失蹤。

當局認為王紅突然失蹤是為了躲避監管，監察機關立刻聯合公安、司法成立專案小組追捕，最後順利逮捕到人，於4月7日押送看守所中。王紅哭著表示，「很後悔不應該去做犯法的事情，也不應該生這麼多孩子，很不負責」，未來將面臨長達10多年的刑期。

▼王女這次因為來不及懷孕，終於被關押。（圖／示意圖／達志影像）