土城某社區爆71歲住戶確診送醫　管委會怒：中央沒通報無法消毒

▲土城某社區公告。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內本土疫情持續升溫，雙北、宜蘭、高雄都爆出確診案例，新北市土城某社區傳出一名疑似確診個案，社區管委會13日貼出公告。管委會表示，社區內有一位住戶因參加獅子會聚餐，經採檢後結果為陽性，但中央資訊不透明，地方政府沒有收到中央通知，無法立即進行後續消毒措施，事後社區還需自費請人噴消，讓居民十分不滿。

根據該社區管委會公告指出，社區內一位71歲（39年次）的男性住戶，因參加5月4日在新莊晶華亭餐廳舉辦的獅子會聚餐，在12日經採檢後，結果為陽性，於當晚由救護車送醫治療中。

公告中提醒，進入社區的住戶、來賓、訪客及施工人員均須配戴口罩，並配合保全人員量測體溫消毒等，住戶回家請用肥皂勤洗手，並使用酒精消毒、擦拭，如有發燒咳嗽請立即就醫。

管委會不滿指出，當時聯絡區長、衛生局都說沒有收到通知，但事實上就是人確診案例，只因中央沒有通報，地方政府沒有收到訊息，就無法派人來消毒，無奈之餘只好自行花錢請人來消毒。

對此，新北市衛生局表示，衛生局若接獲中央疫情中心通報確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者進行採檢，同時通知環保局進行清消作業，個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。

記者今早聯繫該管委會，值班人員表示，整件事他毫不知情，不知道社區有沒有消毒，更不清楚有無確診者足跡。