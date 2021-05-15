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阿公店群聚「人潮塞爆快篩站」　4快篩地點、5大監測對象一次看

▲獨／一張照片曝萬華茶室篩檢潮　他頭皮發麻等快篩：真的不行。（圖／讀者提供）

▲住在萬華的郭先生抱怨，大批人潮湧入西園醫院快篩，但院方未妥善控制現場，讓人與人過分近距離接觸，非常不妥。（圖／讀者提供）

記者葉國吏／綜合報導　

北市萬華區群聚風暴不斷擴大，台北市長柯文哲緊急宣布在萬華地區加設快篩站，馬上湧入大批民眾前往前往快篩，但由於人潮實在太多，每個人至少要等4小時以上。不過為了防堵疫情，民眾4月15日過後，曾到過萬華或與相關人接觸者，盡快至醫院快篩。

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《ETtoday新聞雲》為您整理以下五大QA，若符合下述情況民眾，請盡速至最近的醫院進行快篩。

Q1哪裡有快篩站？
A 西園醫院、和平醫院、中興醫院；另外於剝皮寮增設快篩站

Q2我符合快篩資格嗎？
A 北市公布「加強監測對象」包括：
1.萬華區茶藝館之相關工作人員及顧客
2.因發燒或上呼吸道症狀，於萬華區就醫之民眾
3.因發燒或上呼吸道症狀，曾於其他區醫療院所就醫之萬華區民眾
4.遊民、外配、弱勢族群
5.有意願篩檢之民眾

Q3什麼時候可以去快篩？
A 西園醫院、中興醫院，早上8點至午夜12點；和平醫院5月18起，開放快篩
剝皮寮快篩站最快於14日下午4點開始

Q4快篩費用？
符合萬華區茶藝館相關接觸史之民眾，篩檢費用免費

Q5何時能得知篩檢結果？
Antigen test（快速抗原檢測）15分鐘就可知道結果，若檢出陽性就住院
RT-PCR檢測需1至2天，但準確度較高

ET快訊
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