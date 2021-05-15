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《彭博社》：台灣不穩定的電網　引發全球晶片「供應擔憂」

▲▼513全台大停電登上國際。（圖／路透）

▲513大停電的調查結果出爐，依舊引發國際關注。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

513全台大停電，全台各地輪流限電5小時，不僅造成民眾的諸多不便，不僅相關消息當天就登上國際，在初步事故調查報告出爐之後，《彭博社》再度關注，並且以《人為的錯誤和不穩定的電網，造成全球晶片供應疑慮》為題報導。

根據《彭博社》報導，人為錯誤和其他最壞的情況加總在一起，造成來台灣廣泛性的停電，隨著晶片供應商正努力解決全球晶片短缺的問題，卻也讓晶片供應的可靠性受到了影響。

台灣電力公司的一份聲明指出，南部高雄的一座電廠因為技術人員撥錯開關，導致電壓突然下降，為了保護電廠，發電機組必須停機。

▲▼經濟部長王美花5/14偕同台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利、執行長王耀庭以及發言人張廷抒召開記者會，就513全台大停電事故原因做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長王美花初步調查，513大停電是人為事故（圖／記者湯興漢攝）

電網的脆弱性現在已經是全球性的問題，全球最大的半導體供應商台積電，所在地就在台灣，幾小時的停機就足以擾亂全球的晶片供應鏈。

彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師舒姆（Charles Shum）表示，如果一家半導體製造廠因為停電突然中斷，可能會損失相當於約1個月的產量「不僅必須廢棄製造中的晶圓，還必須將所有機器閒置以進行維護和重新校準。」

但分析師也認為，台積電受到類似停電造成供應短缺的可能性很小，即使新的極紫外光機技術耗電量更大，因為政府會優先考慮其資源的用電需求，而不是其他用戶的需求。

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