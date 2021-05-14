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就怕偷營業！三重、蘆洲、淡水警深夜稽查八大場所　防堵疫情破口

▲▼三重、蘆洲及淡水警方晚間稽查八大場所是否有按規定暫停營業，避免防疫產生破口。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲警方晚間稽查八大場所是否有按規定暫停營業，避免防疫產生破口。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市長侯友宜12日就宣布十類特定行業暫停營業，此次疫情重災區蘆洲的警方為防範破口，14日安排臨檢勤務針對公共、營應場所加強稽查，三重及淡水警方也同步進行稽查，此外為了讓員警有安心的辦公環境，也針對派出所等單位大規模清潔消毒，共同遏止病毒蔓延度過疫情。

14日防疫指揮中心又再度公布新增單日29人確診，其中萬華群聚案中茶室配侍女子及客人為大宗，為此新北警方不敢大意，針對轄內視聽歌唱、舞廳、舞場、酒吧、特種咖啡茶室、三溫暖、夜店、電子遊藝場及資訊休閒等十類特定行業均已要求配合暫停營業。

蘆洲、三重、淡水警方除遵照市府指示已要求轄區業者暫停營業外，更派員全面動員臨檢KTV、音樂歌坊、茶室等應暫停營業的特定場所，呼籲業者與市府並肩作戰，全力防堵疫情擴散，若發現業者違反公告且拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

▼三重警方至轄區內歌友會檢查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重、蘆洲及淡水警方晚間稽查八大場所是否有按規定暫停營業，避免防疫產生破口。（圖／記者陳豐德翻攝）

此外對於易聚集人群之熱炒店、餐廳等場所，警方也加強店內防疫宣導，請業者積極落實市府防疫政策，以防止疫情破口，落實保護市民安全。

警方提醒民眾防疫期間落實勤洗手、戴口罩等良好個人衛生習慣，於外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離；疫情嚴峻當下，配合中央流行疫情指揮中心宣導之各項措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

▼淡水警方同步查察轄內八大場所。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重、蘆洲及淡水警方晚間稽查八大場所是否有按規定暫停營業，避免防疫產生破口。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重、蘆洲及淡水警方晚間稽查八大場所是否有按規定暫停營業，避免防疫產生破口。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼派出所等辦公機關全面清潔消毒，讓員警放心辦公。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重、蘆洲及淡水警方晚間稽查八大場所是否有按規定暫停營業，避免防疫產生破口。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重、蘆洲及淡水警方晚間稽查八大場所是否有按規定暫停營業，避免防疫產生破口。（圖／記者陳豐德翻攝）

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