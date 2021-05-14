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疫情警報！好市多「貨架整排空蕩蕩」…民眾憂缺貨　業者回應了

好市多,Costco,空蕩蕩,日常用品,補貨。（圖／記者許凱彰攝）

▲好市多部分門市貨架空蕩蕩。（示意圖／記者許凱彰攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，自11日起連4天皆有本土確診案，雖全台仍維持二級警戒，但已掀起全民恐慌性購買潮，導致相關防疫、民生用品被瘋搶。今（14）日有民眾透露好市多門市貨架上有部分商品被掃空，對此，業者也坦言確實有部分商品已經提早賣完，再加上今日屬假日人潮，平日訂單無法負擔，目前已積極請廠商補貨，部分商品則仍採限購制。

疫情升溫，各大賣場於11日中午起湧入大批人瘋搶防疫、民生用品，像是口罩、酒精、衛生紙、米等都超熱銷，雖貨量充足但敵不過消費者搬貨速度，13日起陸續祭出限購令，不過今（13）日就有民眾發現好市多門市貨架空蕩蕩，特意跑一趟卻沒買到想買的民生用品，擔憂是否有缺貨情形。

好市多,Costco,空蕩蕩,日常用品,補貨,麵架清空。（圖／記者許凱彰攝）。

▲好市多麵條貨架清空。

對此，好市多行銷企畫副總經理王友玫表示，確實有發現商品販售速度變快，原因是下的訂單量為平日單量，但因疫情再加上今日湧進的假日人潮，有部分商品已經提早賣光，目前正積極協調廠商進行補貨，但不確定補貨時間，而像是水、米、衛生紙及消毒清潔等商品最多民眾購買，故目前仍維持部分商品每人有限購數量。

反觀另一量販店家樂福，業者卻說相較前2日發現今日人潮有趨緩狀況，不過社區行門市業績也是有2至3倍成長，認為應是消費者已經採買到一定程度，「沒那麼瘋了。」像是萬華區的桂林店昨晚就有部分民生用品被掃空，今日也隨即補貨，目前架上商品都已補滿，貨量充足。也暫時取消相關限購令。

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