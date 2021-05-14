宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

▲宜蘭縣長林姿妙防疫再升級，即日禁遶境廟會，對於出入足跡民眾以簡訊安排篩檢。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

防疫再升級！宜蘭林姿妙縣長14日下午宣布，即日起禁止縣內各宗教團體遶境廟會等活動，跨縣市進香活動全部取消或延後；另針對5月9、10日曾到過大地球遊藝場、巨城電玩的民眾，縣府將發簡訊安排篩檢，接到簡訊民眾務必做好自主健康管理，衛生局會儘速安排前往醫院篩檢。

宜蘭縣府表示，14日宜蘭新增1例確診案例，目前居家隔離206人。為進一步切斷病毒傳播鏈，避免各宗教活動造成群聚，縣長林姿妙宣布即日起至6月8日止，禁止宜縣各宗教團體辦理繞境及廟會相關活動。如宮廟已安排跨縣市進香活動，則全面取消或延後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另，針對曾於5月9、10日涉足大地球遊藝場與巨城電玩民眾，縣府將發送簡訊通知篩檢。接收到簡訊的民眾務必每天量體溫，落實戴口罩、勤洗手，避免出入人潮擁擠的場所，衛生局將盡快連絡並安排前往醫院篩檢。

林姿妙指出，現在每天的疫情狀況不斷更新，縣府只要接到確診者足跡的資訊，環保局就會立刻通知各鄉鎮公所清潔隊前往消毒，請民眾放心。

林姿妙提醒，近日疫情嚴峻，許多謠言四處流竄，民眾若有接獲來源不明的疫情訊息時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，違反者最高可罰新臺幣300萬元整，請民眾不要以身試法。

更多熱門新聞

►宜蘭增1確診！累計9染疫 與新增案例相關7人採檢全呈陰性

►宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似

►快訊／宜蘭染疫小學停課2天變14天！ 遊藝場全棟66人隔離

►東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入 半夜終於不用起床打蚊子