宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似

▲機警羅東聖母急診醫師郭恩悅，見遊樂場2名女員工先後發燒看診，緊急通報阻疫情連環爆。（圖／羅東聖母醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭防疫真要感謝她的機警！聖母醫院急診室主治醫師郭恩悅，9日值班時，見遊藝場2名女員工竟先後因發燒不適看診，她察覺情況不對，火速安排採檢並通報，及時揪出「疫情地雷」，擋下宜蘭疫情全面延燒、失控。

宜蘭11日爆群聚感染，雖有5人確診，但疫情未全面失控，要歸功於聖母醫院急診室主治醫師郭恩悅，她表示，9日母親節傍晚，她先後收治2患者，第一位婦人前來主訴發燒、全身痠痛（案1202），且對工作場所、內容詳細說明，有問必答，她除安排採檢外，也考量婦人工作接觸的民眾較複雜，因此針對足跡也一併仔細追問。

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不料稍晚，另一名女子（案1211）也來就醫，同樣是發燒、全身痠痛等症狀，她驚訝問出2人竟是同家遊藝場員工，火速安排採檢；隔天下午兩女均為陽性，院方馬上通報，衛生局疫調等機制全面啟動，再揪出3例確診，防堵疫情失控。

對中央流行疫情指揮中心的肯定，郭恩悅表示，這要歸功院內感染科等整體團隊，且特別要感謝2患者誠實告知在遊藝場工作且就醫，而非買成藥服用。

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