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支持中央綠能政策　郭信良議長盼市府加速訂定種電範本

▲台南市議會郭信良議長，邀集農業局謝耀清局長及漁業科吳國霖科長等人，共同商討解決之道，郭信良請市府盡快制定相關標準，以兼顧綠能發電及漁業產量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會郭信良議長（右），邀集農業局謝耀清局長及漁業科吳國霖科長等人，共同商討解決之道，郭信良請市府盡快制定相關標準，以兼顧綠能發電及漁業產量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動漁電共生，卻常引發漁民疑慮，甚至造成抗爭，台南市議會郭信良議長13日邀集農業局謝耀清局長及漁業科吳國霖科長等人，共同商討解決之道，郭信良議長要求市府盡快制定相關標準，以兼顧綠能發電及漁業產量。

郭信良議長表示，對於中央政府的綠能政策，議會及所有的議員們都很支持，大家都希望早日達到非核家園的目標；台南市議會更是以身作則，在2020年3月就在屋頂設置528塊太陽能板，成為南部縣市中率先完成太陽能光電板設置的議會，以行動響應中央政策。

郭信良議長指出，台南市議員們都很關注台南市綠能產業發展情形，目前正召開的第5次定期會還特地安排「台南市綠能產業（屋頂型太陽光電、漁電共生）與水資源運用現況之探討」專案報告，讓所有市民知道市府現有的種電政策；然而種電政策立意雖佳，卻缺乏配套規畫，讓業者及漁民們無所適從。

郭信良議長請市府就合適種電的環境，以及相關設施如何設立，儘速訂出詳細規範，例如進、出水路線，農路維護，保障農民出入安全等，要讓種電業者有範本可循，所提出的計畫不僅要符合養殖需求，且兼顧太陽能區塊的完整，才能讓漁民放心參與種電，同時藉著種電，改善養殖環境，提升漁獲量。

農業局謝耀清局長當場回應，已經加速規劃辦理，期待做到政府、漁民、種電業者三贏的局面。

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