接觸者夫妻遊金門罰60萬！傳團員幫喊冤　早睡手機沒電非逃疫調

▲「接觸者夫妻」關機遊金門，金門縣府要重罰，同行團員出來喊冤強調絕對沒有故意關機。（圖／金門縣府）



記者林名揚、林冠吟／金門報導

台灣國內疫情持續升溫，不料12日卻傳出有一對被匡列為居家隔離的夫妻跑到金門旅遊，涉故意拒接電話、把手機關機，妨礙疫調，讓金門衛生局花費大量時間、人力才找到人，擬重罰夫妻倆共60萬元。但外傳有團員私下為2人抱屈，指夫妻倆當時很早就睡、手機因拍照電量不足，並非拒接電話躲避疫調。

金門縣府12日在疫情應變會議指出，金門縣11日晚間獲報有2名遭匡列的居家隔離者抵金門旅遊，但這對夫婦疑因恐懼，不接電話，又關機失聯，涉妨礙疫調，導致縣府相關單位花費許多人力、時間尋找。

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金門縣長楊鎮浯也對此表示，由於金門醫療能量有限，從去年起就以高規格標準抗疫，若有惡意隱匿的情形，絕不寬待，一定從重裁罰。

而外傳，有同團團員替夫妻倆抱不平，認為這是烏龍事件，夫妻倆很早就睡，加上手機因拍照而電量不足，絕對沒有故意躲避疫調，被指控為防疫破口真的很委屈，且出遊前有先打電話給相關單位確認過可以出遊，在金門的相關行程也全程戴口罩。

而金門縣衛生局局長李錫鑫則對此回應，5/11旅遊團有關需要居家隔離的部分，根據疫調一共涉及3位民眾，而目前隔離中的夫妻倆目前一採皆為陰性，針對疫調當中的波折衛生局都會給予當事人澄清的機會，不過也呼籲民眾只要有涉及疫調的部分希望當事人都能夠配合。

▲金門縣衛生局局長李錫鑫。（圖／記者林名揚攝）