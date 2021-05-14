花4年收藏1623部AV　老司機1動作讓D槽悲劇！瞬間「全變同一部」

▲原PO把自己的D槽寶箱搞砸。（示意圖／CFP）



記者崔子柔／綜合報導

D槽幾乎是每個男生的寶貝，一位網友近日指出，他4年來收藏了1623部AV，結果突然一個操作不慎，所有檔案都變成相同的名稱，現在只能一一打開才能找出特定影片，「好想殺了1小時前的自己」。

原PO表示，他在操作重新命名軟體時，不小心把1623部影片全部改成番號「FC2-PPV-1100216」的作品，而且關閉軟體時才發現這個慘況，不少網友都出面替他想辦法，建議他用Ctrl+Z和系統還原等方式補救，不過他多番嘗試後都沒有成功。

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▲1623部AV變成相同的檔案名稱。（圖／翻攝自5ch）



原PO後來把影片逐一點開瀏覽後再重新命名，他上傳的附圖中可見，有些影片加上了「地味顏」、「野外露出」、「無修正流出」，及一些女優名等標籤，不過他也說，因為實在有太多部影片，這種做法效率太差，最後還是放棄了。

▲苦主嘗試逐一點開觀看後命名。（圖／翻攝自5ch）



不少網友都能懂原PO崩潰的心情，紛紛留言表示，「1623部，原PO加油吧」、「用挖寶的心情慢慢把每部影片重新命名」、「原PO肯定絕望了」、「也太多！趁機整理一下吧」、「全分享出來大家一起來幫忙」。