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女大生拍AV被抓包！男同學覬覦肉體全衝了　她點頭：有錢拿就好

做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女大生下海拍AV馬上被同學發現。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者崔子柔／綜合報導

日本AV產業盛行，不少人好奇女優的生活型態是否在入行後改變，就有一位女大生指出，她拍了第一部作品就被同學發現，從此開始男人緣變好，也清楚那些人大多是覬覦自己的肉體，不過她並不排斥，覺得「有錢拿就好」。

一劍浣春秋5日在《Play NO.1》發文表示，這位女優在大學4年級時進入AV界，但現在已經退役，不願公開當初的藝名，當時是因為擔心畢業就失業，想先舉辦攝影會當作打工賺點錢，但事務所告知如果拍過AV，攝影會的價碼會比較高，所以她決定用一支作品30萬日幣（約7.8萬台幣）的價碼拍了2支片。

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▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲不少女性想賺快錢，選擇下海拍AV。（圖／翻攝自pixabay）

一劍浣春秋提到，結果這位女優的處女作才剛上市，同學就在排行榜上看到她，雖然被大家知道很尷尬，不過男人緣也就此變好。

這位女優認為，這些男生大多是覬覦她的肉體，但她並不排斥，拍了AV後開始覺得有錢拿就好，她在退役後成為一名OL，在東京市中心租屋，因為房租很貴，她也歡迎「只想打砲不談戀愛的乾爹」，帥不帥、長不長、粗不粗、做多久她都不在乎。

這位女優也表明不會再回到AV界，除了本就無心長久發展，而且拍AV的片酬低、工作「很累，真的很累」，舉辦攝影會CP值也不高，大概就是個性變得很實際，過去會覺得被男人盯著很不舒服，但現在就覺得如果對方願意多付一點「也是可以的」。

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