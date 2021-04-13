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SWAG「最會賺前2名」年齡曝！暗黑吳佩慈、愛子「出場專做2件事」

▲SWAG女優有暗黑版吳佩慈稱號的陳姓女子12日下午到刑事局電偵大隊接受警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有暗黑版吳佩慈稱號的陳姓SWAG女優12日下午接受約談，否認有進行性交易。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

號稱亞洲最大私密成人平台SWAG日前推出「捷運系列」影片引發爭議！拍攝北捷啪啪啪系列「NTR露出OO誘惑乘客」的巨乳女優「Arielbb（愛子）」以及有「暗黑版吳佩慈」之稱、藝名Funnyg的陳姓女優等人，均遭刑事局約談。據悉，這兩名女優分佔SWAG最會賺前兩名，真實年齡也曝光！

據了解，「暗黑吳佩慈」今年34歲，接拍超過50部情色影片，月收入高達38萬元，可說是SWAG最會賺的女優，網友必須購買虛擬鑽石才能收看，網友只要在SWAG打賞超過40萬顆鑽石便可將陳女約出門餐敘。陳女12日遭刑事局約談，她到案後坦承，這是公司營利制度，除了見面、餐敘外並未從事性交易營利。

另名巨乳女優「愛子」拍片2年，今年32歲，月收入僅次「暗黑吳佩慈」，平均每月收入約30多萬元，只要在SWAG抖內20萬顆鑽石（折合台幣約2萬元）就可讓愛子陪男伴出場，愛子表示，自己會陪男伴吃飯、逛街2小時左右，但她認為「男生腦袋有蟲」，加上會抖內她出場的客戶以「肥宅」居多，根本就不來電，所以不會讓男生碰她，認為追求情慾自主沒有犯罪，是一件很酷的事情。

▲▼SWAG巨乳女優「愛子」13日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪攝）

▲SWAG巨乳女優「愛子」13日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪攝）

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