露營小白快筆記！享受好山「好水」必備神物　第一次露營就上手

▲閨蜜一起露營，要注意水分補充才能享受超Sweet的水水露營趣。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

先前受疫情影響，大夥長時間宅居家中都快悶壞了，卻也喚醒心中想親近大自然的慾望，走出戶外既可保持適當的社交距離成為最佳天然防疫，又能鍛鍊身體健康，因此親近好山好水的露營成為許多人的度假首選，也讓許多平時不愛曬太陽的「露營小白」陸續揪閨蜜、好友衝一波！享受戶外活動時，容易流失大量水分，這時身體的保水很重要，因此除了備齊露營用品之外，特別準備超給力的露營神物「水事紀麥飯石礦泉水」，輕鬆享受超Sweet的水水閨蜜露營趣。

▲戶外活動容易流失水分，水事紀麥飯石礦泉水成為超給力露營神物。

▲和好友一起親近大自然，一起吃吃喝喝休息談天是露營過程的大樂趣。

露營活動讓許多人難得有機會走入高山、享受一整天滿滿的森呼吸，尤其高山露營時最美好的就是能一整天遠眺青山綠水，這時搭配預先準備的可口小點心，再來壺沖煮咖啡、茶飲療癒指數爆棚！

不過，人在戶外難免太陽曬，而且活動量也比較大，專家建議體力勞動後常會大量流汗，應盡快攝取水份、補回流失的體液，大約需要補足流失體重的1.5倍重量水份，而且只喝水是不夠的，建議飲用含有礦物質成分的礦泉水，才能讓身體有水分與礦物質相互作用，達到正確飲水保養，真正為健康加分。

▲水事紀麥飯石礦泉水歷經了麥飯石礦脈層層濾淨，呈現最自然的甘甜口感。

▲水事紀麥飯石礦泉水來自珍貴的麥飯石岩層，口感有著來自大自然的甘甜美好。

市售瓶裝水產品百百種，如何從中挑選出優質的水源及口感自然甘甜的好水呢？業者表示，其實麥飯石本身就是一種天然濾水器，具有去除雜質、溶出礦物質的功能，能把自然界天然甘甜的口感帶到消費者面前，而水事紀麥飯石礦泉水就是歷經了麥飯石礦脈的層層濾淨，從岩層縫中自然湧出晶瑩剔透、甘甜的礦泉水，並保存於終年恆溫的坑道內，且水源周遭環境受到保護並無任何經濟活動，因此可確保礦泉水源不受汙染。

▲用水事紀麥飯石礦泉水沖煮咖啡茶飲格外香甜。

▲準備好優質的飲用水方便飲用及煮食，讓露營小白盡情輕鬆享受好山好水。

雖然網美們的露營經驗不多，但行前可是做足功課，大小包裝的水事紀麥飯石礦泉水全都備妥，方便露營過程的料理煮食，不只飲用水來源乾淨衛生，拿來沖咖啡、茶飲，喝起來口感格外回甜，還隱隱感受到大自然的恩澤，感覺整個人都煥然一新。

好喝的水事紀麥飯石礦泉水，價格其實很親民，與市售礦泉水價格差不多，但卻有更多層次口感與獨特風味，堪稱CP值最高的露營神物，趁著天氣好，帶上水事紀麥飯石礦泉水出門走走，一起來場享受好山好水好放鬆的Happy Camping吧！